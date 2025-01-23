Четвер, 23 Січня, 2025
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Російські загарбники вчинили розстріл полонених бійців ЗСУ

Денис Молотов
Денис Молотов
Російські загарбники вчинили розстріл полонених бійців ЗСУ

Російські військові вчинили черговий злочин, розстрілявши шістьох полонених захисників України. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у четвер, 23 січня.

📢 «У мережі шириться чергове відео про ймовірний цинічний розстріл російськими військовими беззбройних українських військовополонених. На відео окупанти власноруч зафіксували власний злочин – розстріл у спину шістьох українських воїнів, які потрапили у полон», – написав омбудсмен.

За його словами, запис обривається на моменті, коли на землі видно сьомого воїна, чия подальша доля залишається невідомою.

📢 «Розстріл кожного із потрапивших у полон відбувається на очах в інших побратимів. При цьому окупанти наказують їм “лежати та закрити рот”, а “оператор” злочину озвучує “Один – мій”, а згодом видно, як він випускає низку куль у спину одному з військовополонених», – додав Лубінець.

Омбудсмен повідомив, що інформацію про цей воєнний злочин було передано до ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Офіс генерального прокурора України поінформував, що за фактом розстрілу розпочато розслідування.

📢 «Під час штурму позицій українських військ на Донеччині окупанти захопили в полон шістьох військовослужбовців Сил оборони України та у подальшому розстріляли», – уточнили в прокуратурі.

☝️ Нагадаємо, що у листопаді 2024 року правоохоронці повідомляли про розслідування 49 кримінальних проваджень за фактами вбивства 124 військовополонених. З того часу були зафіксовані нові випадки розстрілів українських захисників.

👉 Також раніше було повідомлено, що окупанти здійснили черговий акт воєнного злочину, завдавши артилерійського удару по Костянтинівці. Унаслідок обстрілу загинув один мешканець міста, ще семеро отримали поранення.

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