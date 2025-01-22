Удар по Костянтинівці: росіяни вбили та поранили людей

Окупанти здійснили черговий акт воєнного злочину, завдавши артилерійського удару по Костянтинівці. Унаслідок обстрілу загинув один мешканець міста, ще семеро отримали поранення. Раніше повідомлялося про двох постраждалих. Таку інформацію оприлюднив Офіс генерального прокурора в середу, 22 січня, у своєму Telegram-каналі.

На цей момент вже розпочато розслідування за фактами злочинів російських загарбників. За словами слідчих, двоє мирних жителів отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення, перебуваючи у своїх помешканнях. Один із потерпілих доставлений до лікарні у важкому стані.

Згодом російська армія повторила атаку. Протягом 15 хвилин місто зазнало дев’яти авіаударів. За попередньою інформацією, ворог використав авіабомби ФАБ-250 із модулем УМПК.

📢 «Внаслідок обстрілу загинув 58-річний громадянин. Також дістали тілесні ушкодження 5 жителів. У них діагностовано мінно-вибухові й закриту черепно-мозкову травми, струс головного мозку, поранення тулуба і кінцівок», – повідомили в Офісі генпрокурора.

Обстріли завдали значних руйнувань місту: пошкоджено фасади житлових багатоповерхівок і приватних будинків, гаражі, господарські споруди, автомобілі, адміністративні будівлі, а також лінії електропостачання й газопровід.

☝️ Нагадаємо, що раніше окупанти завдали бомбових ударів по житловому сектору в Краматорську. Тоді постраждали вісім людей, серед яких двоє дітей.

👉 Також раніше повідомлялось, що російські загарбники продовжують завдавати ударів по населених пунктах Харківської області. Зокрема, в місті Куп’янськ зафіксовано кілька атак із використанням безпілотників, які спричинили поранення серед цивільних і правоохоронців.