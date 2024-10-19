Російські загарбники продовжують знищувати місто Куп’янськ

Російські війська знову здійснили атаку на місто Куп’янськ у Харківській області, в результаті якої загинула місцева жителька. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у суботу, 19 жовтня.

📢 «За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)», – зазначили у відомстві.

За інформацією слідства, жертвою обстрілу стала 65-річна жінка, яка перебувала на вулиці під час удару. Унаслідок атаки пошкоджено також кілька житлових будинків.

☝️ Нагадаємо, 15 жовтня з міста Куп’янськ та навколишніх громад була оголошена обов’язкова евакуація цивільних. Про це поінформував начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Станом на 15 жовтня, на лівому березі залишається близько 4000 людей, з них понад 300 — у Куп’янську. Щодня евакуюють близько 100 людей.

📌 Раніше, 6 жовтня, мер Андрій Бесєдін повідомляв, що російські війська намагаються знищити місто Куп’янськ, використовуючи керовані авіаційні бомби (КАБ).