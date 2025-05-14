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Російські війська атакували безпілотником Сумську громаду: є загиблий і поранені

Денис Молотов
Денис Молотов
Російські війська атакували безпілотником Сумську громаду: є загиблий і поранені

Російські окупанти вранці 14 травня завдали удару безпілотником по вантажному автомобілю на території Сумської громади. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє отримали поранення, повідомив виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар у Telegram.

📢 «Удар стався поблизу одного зі старостинських округів», – уточнив Кобзар у своєму зверненні.

🚨 Крім того, рятувальники ДСНС повідомили про масштабну пожежу після нічного обстрілу одного з населених пунктів Кролевецької громади. Внаслідок ворожого обстрілу було частково зруйновано нежитлові будівлі, а вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки місцевих мешканців.

📢 «До гасіння були залучені підрозділи ДСНС і місцеві пожежні команди з сусідніх сіл. Спільними зусиллями всі осередки пожежі вдалося ліквідувати. Також проведено обстеження прилеглої території», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Попри значні руйнування, інформації про постраждалих чи загиблих унаслідок обстрілу Кролевецької громади наразі не зафіксовано.

Російські війська атакували безпілотником Сумську громаду: є загиблий і поранені Російські війська атакували безпілотником Сумську громаду: є загиблий і поранені

☝️ Нагадаємо, раніше внаслідок удару безпілотника рф по цивільному автомобілю в Запорізькій області поранення дістав літній чоловік.

📌 Російська атака ударними безпілотниками по Харківщині в ніч проти 14 травня призвела до поранення трьох мирних жителів. Окрім цього, близько 00:05 зафіксовано влучання ще одного російського безпілотника – йдеться про атаку БпЛА «Ланцет» по місту Валки Богодухівського району.

📌 Також повідомлялось, що на Херсонщині російські військові скинули вибухівку з дрона на поліцейське авто – двоє правоохоронців зазнали поранень.

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