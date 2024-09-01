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росіяни завдали авіаудар по об’єктах інфраструктури Сумщини

Денис Молотов
Денис Молотов
росіяни завдали авіаудар по об'єктах інфраструктури Сумщини

Удень неділі, 1 вересня, російські війська завдали авіаудар по об’єктах інфраструктури Сумської громади. Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

За попередніми даними, відбулося три вибухи. Є інформація про постраждалих, наразі на місці події працюють відповідні служби, які надають медичну допомогу та ліквідовують наслідки атаки.

В ОВА закликають жителів області берегти себе та своїх близьких, а також не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

👉 Нагадаємо, що раніше російські агресори здійснили ракетний удар по колоні зерновозів на трасі Суми – Харків, внаслідок чого одна людина загинула, а четверо отримали поранення.

Повітряні сили України повідомили, що росіяни запустили ракету Іскандер-М з Курської області, а також 11 дронів-камікадзе з Криму. Сили ППО знищили вісім з них.

Ворог продовжує атаки на українську зернову інфраструктуру та логістичні об’єкти аграрного сектору в Миколаївській та Сумській областях. Також постійно страждають об’єкти критичної цивільної інфраструктури.

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