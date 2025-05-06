Вівторок, 6 Травня, 2025
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Російські дрони атакували дитячий центр у Миколаївській області

Денис Молотов
Денис Молотов
Російські дрони атакували дитячий центр у Миколаївській області

У Миколаївській області зафіксовано чергові атаки російських дронів-камікадзе, внаслідок чого було пошкоджено дитячий оздоровчий центр. Про це повідомила Миколаївська обласна державна адміністрація (ОДА) вранці 6 травня.

📢 «Унаслідок удару по Коблівській громаді зафіксовано пошкодження дитячого оздоровчого центру», — йдеться в офіційному повідомленні ОВА.

Крім того, протягом 5 травня загарбники тричі атакували FPV-дронами територію Куцурубської громади. Один із ворожих апаратів уразив приватний будинок у селі Дніпровське, завдавши пошкоджень.

Також окупанти спрямували FPV-дрони в акваторію Очаківської громади. За інформацією адміністрації, постраждалих серед цивільного населення немає.

☝️ Тим часом російські війська продовжили обстріли й в інших регіонах України. Як повідомляється, у Дніпропетровській області ворог завдав ударів за допомогою керованих авіабомб (КАБ), артилерії та дронів. У кількох районах пошкоджено об’єкти інфраструктури, промислове підприємство та житлові будинки.

📌 У Харкові в ніч на 6 травня тривала масована атака бойових дронів. За словами місцевої влади, «місто перебувало під обстрілом протягом двох годин, зафіксовано 20 влучань». Внаслідок цього постраждали четверо мирних жителів.

☝️ Також нагадаємо, що в понеділок, 5 травня, у російській Курській області оголосили про термінову евакуацію з прикордонного селища Глушкове, розташованого неподалік від кордону з Україною. Причиною такого рішення місцева влада назвала «ускладнення обстановки». Одночасно, на українському боці кордону — у Сумській області — голова районної адміністрації Михайло Мельник закликав мешканців міст Ворожба та Білопілля негайно залишити територію.

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