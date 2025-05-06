Вівторок, 6 Травня, 2025
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По обидві сторони українсько-російського кордону оголосили евакуацію

Денис Молотов
Денис Молотов
По обидві сторони українсько-російського кордону оголосили евакуацію

У понеділок, 5 травня, у російській Курській області оголосили про термінову евакуацію з прикордонного селища Глушкове, розташованого неподалік від кордону з Україною. Причиною такого рішення місцева влада назвала «ускладнення обстановки». Про це повідомляє російський медіаресурс ASTRA.

📢 «Жителям, які перебувають наразі там, необхідно тимчасово евакуюватися», — написав у соцмережах голова селища Василь Худяков.

☝️ Згідно з повідомленням, евакуаційні заходи здійснюються за участі військовослужбовців бойового армійського резерву росії (БАРС).

Одночасно, на українському боці кордону — у Сумській області — голова районної адміністрації Михайло Мельник закликав мешканців міст Ворожба та Білопілля негайно залишити територію.

📢 «Терміново евакуюйтесь у безпечне місце», — заявив Мельник, зазначивши, що до обох населених пунктів вже направлено спеціальні евакуаційні автобуси.

⚠️ Обидва українські міста розташовані поблизу кордону з Курською областю, де зранку 5 травня, за непідтвердженими повідомленнями, міг відбутися новий прорив українських сил.

Зокрема, російські Телеграм-канали стверджували про активність ЗСУ в напрямку Тьоткіного та населеного пункту Новий путь. За їхніми словами, українські військові задіяли інженерну техніку, включаючи машини розмінування. ЗСУ вдалося прорвати оборонні загородження, зокрема так звані «зуби дракона».

✈️ У свою чергу, Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про успішну авіаційну операцію:

📢 «Авіація Сил оборони вразила пункт управління ворожих підрозділів БпЛА у районі населеного пункту Тьоткіне Курської області», — йдеться у повідомленні Генштабу.

Наразі офіційної інформації про глибину можливого просування українських підрозділів не оприлюднено.

☝️ Також нагадаємо, що увечері понеділка, 5 травня, російські окупаційні війська здійснили обстріл села Томина Балка, що розташоване неподалік Херсона. У результаті ворожої атаки загинув місцевий житель.

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