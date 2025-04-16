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Російська авіація атакувала центр Херсона, загинув чоловік

Денис Молотов
Денис Молотов
Російська авіація атакувала центр Херсона, загинув чоловік

У суботу вранці, близько 6:30, російська авіація завдала удару по Центральному району Херсона, спричинивши загибель мирного мешканця та поранення щонайменше семи людей. Під вогонь потрапили об’єкти соціальної інфраструктури та житлові багатоповерхівки. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації (МВА) Роман Мрочко у Telegram.

📢 «Росіяни вбили херсонця у Центральному районі близько 6.30. Травми, несумісні з життям, отримав невідомий чоловік середнього віку. Спеціалісти зараз встановлюють його особу. У момент ворожого удару він був на вулиці», — зазначив очільник МВА.

Після перших влучань на місце прибули рятувальники, комунальники та соціальні працівники, але окупанти відкрили по них вогонь з артилерії. Через це подальшу ліквідацію наслідків тимчасово відклали.

📢 «Як тільки дозволить безпекова ситуація, розпочнемо ліквідацію наслідків чергової атаки російських терористів проти мирних херсонців», — повідомив Мрочко.

📌 За словами голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, внаслідок масованих ударів поранення, несумісні з життям, отримав херсонець середнього віку.

Станом на 08:12 прокуратура повідомила про щонайменше трьох постраждалих цивільних, наголосивши, що удари були нанесені керованими авіабомбами та артилерією по житловому масиву.

🚑 Серед поранених:

▪️ 70-річна жінка, яка отримала вибухову травму та уламкові поранення. Її доставили до медзакладу.
▪️ 61-річний чоловік, який перебував у своїй квартирі під час артобстрілу, — у нього уламкове поранення ноги та вибухова травма.
▪️ 20-річна дівчина, яка звернулась до лікарів самостійно — в неї мінно-вибухова травма та контузія.
▪️ Двоє жінок 24 і 56 років з аналогічними пораненнями — звернулись до медиків самостійно. У старшої постраждалої також діагностовано пошкодження зв’язок суглоба.
▪️ Ще один 70-річний чоловік, якого до лікарні доставили поліцейські, — у нього мінно-вибухова травма та перелом лівої руки.

❗ Влада наголошує: атака була прицільною та цинічною, спрямованою виключно на цивільні об’єкти й населення.

☝️ Нагадаємо, Верховна Рада України в середу, 16 квітня, підтримала рішення щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

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