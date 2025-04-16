Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію в Україні до серпня

Верховна Рада України в середу, 16 квітня, підтримала рішення щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Парламент проголосував за відповідні законопроєкти №13172 та №13173, подані шостим президентом України Володимиром Зеленським напередодні.

✅ За продовження воєнного стану свої голоси віддали 357 народних депутатів,

✅ За загальну мобілізацію проголосували 346 депутатів.

🛡️ Таким чином, Верховна Рада вже вп’ятнадцяте ухвалила рішення про продовження режиму дії воєнного стану та мобілізаційних заходів з початку повномасштабного вторгнення. Вони залишатимуться чинними щонайменше до 6 серпня 2025 року.

👉 Наступним кроком має стати підписання відповідних документів президентом України.

Також проти продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації проголосував один єдиний депутат у сесійній залі Ради – Олексій Гончаренко. Він аргументував це рішення тим, що народні обранці по цей час не впровадили справедливого механізму щодо порядку демобілізації військових.

📢 «Я проголосував ПРОТИ продовження мобілізації та воєнного стану. Я єдиний ХТО БУВ ПРОТИ! Натомість 357 депутатів продовжують підтримувати це, абсолютно начхавши на захисників. Мій вибір — не проти фронту. Мій вибір — за справедливість. Це не слабкість. Це — держава, яка шанує своїх захисників», – написав нардеп у своєму Telegram-каналі після голосування.

☝️ Нагадаємо, що вперше режим воєнного стану в Україні було запроваджено 24 лютого 2022 року — у день початку повномасштабного вторгнення російської федерації. З того часу Верховна Рада вже 14 разів продовжувала його дію, разом із посиленими мобілізаційними заходами.

Також повідомлялось, що Шостий президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради два законопроєкти — №13172 та №13173 — щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Документи були оприлюднені на сайті парламенту у вівторок, 15 квітня.