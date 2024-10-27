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Росіяни завдали удару по Херсону та вбили людей – ОВА

Денис Молотов
Денис Молотов
Росіяни завдали удару по Херсону та вбили людей - ОВА

Російська армія знову завдала удару по Херсону, влучивши снарядами поблизу поштового відділення. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у неділю, 27 жовтня.

📢 «На жаль, одна людина загинула на місці. Наразі особу чоловіка встановлюють», — зазначив Прокудін.

Унаслідок ворожого обстрілу також постраждав 45-річний херсонець, який отримав вибухову травму, контузію та уламкові поранення голови, спини та ніг. Постраждалого доставили до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

📢 «Ще один херсонець став жертвою російської агресії. Сьогодні вдень у Дніпровському районі через атаку ворожого БпЛА загинув 61-річний чоловік. Він дістав поранення, несумісні з життям», — додали в Телеграм-каналі Херсонської ОВА.

☝️ Нагадаємо, що минулої ночі російські війська здійснили масштабного удару по Україні за допомогою 80 ударних БпЛА типу Shahed та інших безпілотників невстановленого типу. Українські сили збили 41 ворожий дрон. Ще 32 російські безпілотники були локаційно втрачені з різних причин, а один направився в бік Білорусі.

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