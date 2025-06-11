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Росіяни вдарили по енергетичному об’єкту на Херсонщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Росіяни вдарили по енергетичному об'єкту на Херсонщині

У середу, 11 червня, російські війська завдали удару по енергетичному об’єкту на території Херсонської області. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у своєму зверненні в Телеграм.

📢 «Ситуація з електропостачанням на Херсонщині – складна. Російські війська атакували важливий енергетичний обʼєкт. Енергетики роблять все можливе, аби ліквідувати наслідки ударів і повернути електропостачання в оселі мешканців регіону», — заявив Прокудін.

Він підкреслив, що терміни завершення ремонтних робіт наразі визначити неможливо, і закликав населення підготуватися до можливої тривалої відсутності електроенергії.

📢 «Жителі регіону, прошу вас поставитися із розумінням і підготуватися до тривалої відсутності електропостачання», — наголосив очільник ОВА.

🔻 Тим часом, вранці того ж дня, мешканці Миколаєва та частини Херсонської області вже відчули наслідки енергетичних проблем: обидва регіони на короткий час залишились без світла через аварію на підстанції. За повідомленням операторів, електропостачання було оперативно відновлено вже за пів години.

📌 Влада закликає громадян стежити за офіційними повідомленнями, поповнити запаси води, заряду мобільних пристроїв та за можливості підготувати альтернативні джерела енергії.

☝️ Також нагадаємо, що в ніч на 11 червня Харків зазнав чергової масштабної повітряної атаки з боку російських військ. Протягом лише дев’яти хвилин — з 00:31 до 00:40 — окупанти здійснили по місту щонайменше 17 ударів, застосовуючи ударні безпілотники. Під вогнем опинились житлові райони, зокрема Слобідський та Основ’янський. У результаті атаки – щонайменше троє загиблих людей, серед яких 65-річний чоловік, та понад 50 постраждалих.

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