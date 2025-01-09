Четвер, 9 Січня, 2025
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Двох людей вбили росіяни у Херсонській області, є поранені

Денис Молотов
Денис Молотов
Двох людей вбили росіяни у Херсонській області, є поранені

У четвер вранці російські окупанти продовжили обстріли та атаки у Херсонській області, внаслідок чого загинули двоє мирних мешканців. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора 9 січня.

Зокрема, ворог атакував кілька вулиць у місті Берислав за допомогою безпілотних літальних апаратів. У результаті удару загинув 54-річний чоловік, а ще троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Крім того, росіяни обстріляли артилерією селище Незламне, розташоване в Білозерській громаді. Унаслідок цього загинула 60-річна жінка, яка зазнала травм, несумісних із життям.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування в межах кримінальних проваджень, відкритих за фактами воєнних злочинів відповідно до частин 1 і 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

Варто зазначити, що напередодні, 8 січня, російські війська також забрали життя двох мирних жителів Херсонській області — у місті Берислав і селищі Наддніпрянське.

На тлі постійних обстрілів у передмісті Херсона припинили рух автобусів, що стало ще одним свідченням складної гуманітарної ситуації в регіоні. Російські загарбники цілеспрямовано продовжують вбивати мирне населення та руйнувати цивільну інфраструктуру.

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