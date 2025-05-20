Вівторок, 20 Травня, 2025
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Росіяни пошкодили гідроспоруди на Сумщині: підтоплень немає

Денис Молотов
Денис Молотов
Росіяни пошкодили гідроспоруди на Сумщині: підтоплень немає

Унаслідок чергового ворожого обстрілу на території Великописарівської громади Сумської області було пошкоджено гідротехнічні споруди. Про це 20 травня повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров на своїй офіційній сторінці у Facebook.

За словами очільника ОВА, ситуація залишається стабільною та контрольованою. Попри пошкодження інфраструктури, загрози для навколишніх населених пунктів наразі не зафіксовано.

Росіяни пошкодили гідроспоруди на Сумщині: підтоплень немає📢 «Наразі підтоплення населених пунктів немає. Рівень води стабільний, без підйому. Ситуація перебуває під постійним контролем фахівців», – йдеться у зверненні Григорова.

У зв’язку з обстрілом, керівник області дав доручення Охтирській районній військовій адміністрації терміново скликати засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. До участі в нараді залучені також представники Регіонального офісу водних ресурсів для детальної оцінки ситуації.

📊 За результатами попередніх висновків, безпосередньої небезпеки для мешканців громади станом на зараз немає. Разом з тим, влада продовжує моніторити ситуацію у режимі 24/7.

📢 «У разі змін – оперативно інформуватимемо мешканців. Просимо зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам», – наголосив очільник Сумщини.

☝️ Нагадаємо, раніше, 17 травня, в Сумській області сталася ще одна трагічна подія: ворожий безпілотник атакував евакуаційний мікроавтобус поблизу міста Білопілля. Внаслідок удару загинули дев’ятеро людей. Серед жертв – ціла родина: батько, мати та їхня донька.

Семеро поранених, які перебували в маршрутці, доставлені до медичних закладів, де їм надали необхідну допомогу. Цей напад викликав хвилю обурення та став ще одним доказом цілеспрямованого російського терору проти мирного населення.

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