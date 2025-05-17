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Росіяни атакували автобус на Сумщині: 9 загиблих і 4 поранених

Денис Молотов
Денис Молотов
Росіяни атакували автобус на Сумщині: 9 загиблих і 4 поранених

Уранці 17 травня російські війська завдали цілеспрямованого удару по рейсовому пасажирському автобусу в районі міста Білопілля Сумської області, застосувавши ударний дрон типу «Ланцет». Внаслідок атаки є численні жертви серед цивільного населення, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація (ОВА).

📢 «Ворог вдарив по цивільному транспорту. Постраждали пасажири», — йдеться у повідомленні ОВА, опублікованому в офіційному Telegram-каналі.

Росіяни атакували автобус на Сумщині: 9 загиблих і 4 пораненихЯк зазначено в оперативному зведенні, на місце трагедії негайно виїхали медики та рятувальні служби, яким вдалося надати допомогу постраждалим на місці події.

За уточненими даними, спочатку повідомлялося про дев’ять загиблих та чотирьох поранених. Згодом голова Сумської обласної державної адміністрації Олег Григоров повідомив, що загинули вісім людей, а ще п’ятеро дістали поранення. Однак Національна поліція України підтвердила первинну інформацію: дев’ятеро загиблих, четверо — поранені.

📢 «Ворог вдарив по цивільному транспорту. Постраждали пасажири. На місце події терміново виїхали медики та рятувальні служби. Постраждалим надають допомогу», — повідомив Григоров.

🔻 Це не перший випадок цілеспрямованих атак на цивільну інфраструктуру області:

▪️ Напередодні росіяни завдали удару по об’єкту промислової інфраструктури в Сумах.
▪️ Також був зафіксований обстріл автівки працівників енергетичної служби на околиці міста — тоді загинув один чоловік, ще троє зазнали поранень.

❗️ Чергова російська атака на рейсовий автобус біля Білопілля — черговий доказ воєнних злочинів росії проти мирного населення України, наголошують українські правоохоронці.

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