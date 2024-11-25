Росія завдала ракетного удару по центру Одеси: є постраждалі

У понеділок, 25 листопада, російські окупанти здійснили ракетний удар по центральній частині Одеси, що призвело до постраждалих серед цивільного населення. Про це повідомила Одеська обласна військова адміністрація.

📢 «Російські терористи здійснили ракетну атаку на середмістя Одеси. Є постраждалі. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки», – зазначено у повідомленні ОВА.

В адміністрації також додали, що інформація про наслідки атаки уточнюється.

Місцеві пабліки повідомляють, що постраждало щонайменше 8 людей, з яких одна людина знаходиться у важкому стані. Також пошкоджена будівля школи та спортивна зала аграрного університету.

📢 «Люди залишились заблокованими у своїх домівках. Пожежі після падіння уламків не зафіксовано», – повідомили в ДСНС.

📌 Раніше Повітряні сили Збройних Сил України повідомляли про активну бойову роботу в Одеській області проти ворожого розвідувального безпілотного літального апарата. Згодом стало відомо про загрозу застосування балістичного озброєння, і росіяни здійснили запуск ракети у напрямку міста.

📌 Також ввечері 14 листопада Одеса зазнала масованого комбінованого ворожого удару. російські ракети поцілили у пам’ятки культурної спадщини Одеси, які знаходяться під захистом ЮНЕСКО

☝️ У цей же день, російські окупанти завдали удару ракетою С-400 по Харкову. Унаслідок атаки в Київському районі міста постраждали 19 людей, а десятки житлових будинків зазнали значних пошкоджень. Серед постраждалих – 13 жінок і шість чоловіків віком від 21 до 71 року. З них 16 людей отримали травми середньої тяжкості, решта – легкі ушкодження. Госпіталізовано 13 потерпілих.