Росія використовує бомбардувальники ТУ-160, які передала Україна

Росія активно використовує стратегічні бомбардувальники Ту-160, які свого часу були передані Києвом москві в межах угоди 1999 року. Як повідомляє проєкт Схеми від Радіо Свобода, ця домовленість передбачала передачу літаків в обмін на погашення боргу за спожитий російський газ.

Стало відомо, що щонайменше шість переданих Україною літаків Ту-160 нині перебувають саме у бойовому складі російської армії.

Ідентифіковані літаки, які стали частиною російської авіації

Журналісти Схем ідентифікували 10 стратегічних бомбардувальників, переданих Україною до росії, серед яких Ту-160. Цим літакам росія присвоїла нові назви.

Шість із них, як повідомляється, перебувають у бойовому складі російських збройних сил. Журналісти знайшли номери літаків в матеріалах архівної угоди між Україною та росією. Документи проаналізовано було за допомогою міжнародного авіареєстру та порівняно з номерами бомбардувальників, які наразі використовуються армією рф.

Росія перейменувала українські літаки, надавши їм нові назви:

“Микола Кузнецов” (колишній номер 10),

“Василь Сенько” (11),

“Олександр Новиков” (12),

“Володимир Судець” (15),

“Олексій Плохов” (16),

“Андрій Туполев” (18),

а також “Ігор Сікорський” (22).

Крім того, журналісти виявили три колишні Українські бомбардувальники Ту-95МС із новими іменами: “Красноярськ”, “Севастополь” та “Ізборськ”.

Деталі угоди 1999 року

Угода між урядами України та росії була підписана в Ялті у 1999 році за участі прем’єр-міністра України Валерія Пустовойтенка та його російського колеги володимира путіна. Згідно з документом, Україна передала росії:

8 літаків Ту-160,

3 літаки Ту-95МС,

575 крилатих ракет Х-55.

Натомість росія погасила борг України за газ на суму 275 мільйонів гривень, що, як зазначено в угоді, відповідало вартості переданого озброєння.

Також за даними журналістів, передача літаків та ракет відбулася без погодження Верховної Ради України.

☝️ Нагадаємо, що напередодні на росії повідомили про звільнення одразу двох високопосадовців авіабудівної галузі. Посади залишили генеральний директор ПАТ “Яковлєв” та керуючий директор АТ “Туполєв”.