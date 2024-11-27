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Росія використовує бомбардувальники ТУ-160, які передала Україна

Денис Молотов
Денис Молотов
Росія використовує бомбардувальники ТУ-160, які передала Україна

Росія активно використовує стратегічні бомбардувальники Ту-160, які свого часу були передані Києвом москві в межах угоди 1999 року. Як повідомляє проєкт Схеми від Радіо Свобода, ця домовленість передбачала передачу літаків в обмін на погашення боргу за спожитий російський газ.

Стало відомо, що щонайменше шість переданих Україною літаків Ту-160 нині перебувають саме у бойовому складі російської армії.

Росія використовує бомбардувальники ТУ-160, які передала Україна

Ідентифіковані літаки, які стали частиною російської авіації

Журналісти Схем ідентифікували 10 стратегічних бомбардувальників, переданих Україною до росії, серед яких Ту-160. Цим літакам росія присвоїла нові назви.

Шість із них, як повідомляється, перебувають у бойовому складі російських збройних сил. Журналісти знайшли номери літаків в матеріалах архівної угоди між Україною та росією. Документи проаналізовано було за допомогою міжнародного авіареєстру та порівняно з номерами бомбардувальників, які наразі використовуються армією рф.

Росія перейменувала українські літаки, надавши їм нові назви:

  • “Микола Кузнецов” (колишній номер 10),
  • “Василь Сенько” (11),
  • “Олександр Новиков” (12),
  • “Володимир Судець” (15),
  • “Олексій Плохов” (16),
  • “Андрій Туполев” (18),
  • а також “Ігор Сікорський” (22).

Росія використовує бомбардувальники ТУ-160, які передала Україна Росія використовує бомбардувальники ТУ-160, які передала Україна

 

 

 

 

 

Крім того, журналісти виявили три колишні Українські бомбардувальники Ту-95МС із новими іменами: “Красноярськ”, “Севастополь” та “Ізборськ”.

Деталі угоди 1999 року

Угода між урядами України та росії була підписана в Ялті у 1999 році за участі прем’єр-міністра України Валерія Пустовойтенка та його російського колеги володимира путіна. Згідно з документом, Україна передала росії:

  • 8 літаків Ту-160,
  • 3 літаки Ту-95МС,
  • 575 крилатих ракет Х-55.

Натомість росія погасила борг України за газ на суму 275 мільйонів гривень, що, як зазначено в угоді, відповідало вартості переданого озброєння.

Також за даними журналістів, передача літаків та ракет відбулася без погодження Верховної Ради України.

Росія використовує бомбардувальники ТУ-160, які передала Україна

☝️ Нагадаємо, що напередодні на росії повідомили про звільнення одразу двох високопосадовців авіабудівної галузі. Посади залишили генеральний директор ПАТ “Яковлєв” та керуючий директор АТ “Туполєв”.

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