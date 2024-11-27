Росія використовує бомбардувальники ТУ-160, які передала Україна

Росія активно використовує стратегічні бомбардувальники Ту-160, які свого часу були передані Києвом москві в межах угоди 1999 року. Як повідомляє проєкт Схеми від Радіо Свобода, ця домовленість передбачала передачу літаків в обмін на погашення боргу за спожитий російський газ.
Стало відомо, що щонайменше шість переданих Україною літаків Ту-160 нині перебувають саме у бойовому складі російської армії.
Ідентифіковані літаки, які стали частиною російської авіації
Журналісти Схем ідентифікували 10 стратегічних бомбардувальників, переданих Україною до росії, серед яких Ту-160. Цим літакам росія присвоїла нові назви.
Шість із них, як повідомляється, перебувають у бойовому складі російських збройних сил. Журналісти знайшли номери літаків в матеріалах архівної угоди між Україною та росією. Документи проаналізовано було за допомогою міжнародного авіареєстру та порівняно з номерами бомбардувальників, які наразі використовуються армією рф.
Росія перейменувала українські літаки, надавши їм нові назви:
- “Микола Кузнецов” (колишній номер 10),
- “Василь Сенько” (11),
- “Олександр Новиков” (12),
- “Володимир Судець” (15),
- “Олексій Плохов” (16),
- “Андрій Туполев” (18),
- а також “Ігор Сікорський” (22).
Крім того, журналісти виявили три колишні Українські бомбардувальники Ту-95МС із новими іменами: “Красноярськ”, “Севастополь” та “Ізборськ”.
Деталі угоди 1999 року
Угода між урядами України та росії була підписана в Ялті у 1999 році за участі прем’єр-міністра України Валерія Пустовойтенка та його російського колеги володимира путіна. Згідно з документом, Україна передала росії:
- 8 літаків Ту-160,
- 3 літаки Ту-95МС,
- 575 крилатих ракет Х-55.
Натомість росія погасила борг України за газ на суму 275 мільйонів гривень, що, як зазначено в угоді, відповідало вартості переданого озброєння.
Також за даними журналістів, передача літаків та ракет відбулася без погодження Верховної Ради України.
☝️ Нагадаємо, що напередодні на росії повідомили про звільнення одразу двох високопосадовців авіабудівної галузі. Посади залишили генеральний директор ПАТ “Яковлєв” та керуючий директор АТ “Туполєв”.