росія використала касетні боєприпаси під час атаки на енергетику України – Шмигаль

Вперше країна-агресор росія завдала ударів по українським розподільним підстанціям, використовуючи касетні боєприпаси. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму «Україна 2024. Незалежність» у вівторок, 27 серпня.

📢 «Вчора, до речі, відбулись перші атаки ракетами з касетними боєприпасами, якими атакували наші розподільні підстанції. Це були десятки ракет», – повідомив Шмигаль.

За інформацією Шмигаля, попри велику інтенсивність атак, втрати серед обладнання виявилися незначними.

📢 «Ми з десятків ударів вчора втратили дуже невелику кількість нашого обладнання завдяки першому і другому рівню захисту», – підкреслив прем’єр-міністр.

👉 Нагадаємо, що 26 серпня відбулася одна з наймасштабніших російських атак, під час якої ППО України збила 102 російських ракети та 99 ударних безпілотників із загальної кількості в 127 ракет і 109 дронів. В результаті цих атак загинуло 7 людей, а 47 отримали поранення. У багатьох регіонах країни зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури, що спричинило масштабні відключення електроенергії.

До відбиття чергового повітряного нападу було залучено усі наявні засоби озброєння ППО та техніки: авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ.

26 серпня шостий президент України Володимир Зеленський також повідомив через офіційний Телеграм-канал, що “подекуди держава-терорист атакувала цивільні об’єкти касетними боєприпасами”. Відповідно, на атакованих росіянами об’єктах таким видом озброєння – спершу мають попрацювати сапери. Тільки потім, до відновлення енергетики візьмуться фахівці.

Сьогодні вночі росія продовжила свої атаки, але українські сили протиповітряної оборони знищили 5 ракет і 60 ударних БпЛА типу “Шахед”.