росія розраховується за китайські товари золотом – Reuters

Деякі російські компанії стикаються з дедалі серйознішими затримками та зростаючими витратами на платежі з китайськими торговими партнерами за китайські товари. Через це транзакції на десятки мільярдів юанів залишаються у підвішеному стані. Про це повідомила агенція Reuters у понеділок, 2 вересня, з посиланням на власні російські джерела.

Як повідомляє видання, такі проблеми виникають через те, що китайські банки масово припиняють операції з російськими клієнтами, що змушує росіян шукати альтернативні способи оплати, зокрема використовувати золото.

Вартість обробки транзакцій для російських компаній вже досягла 6% від загальної суми платежів. Як один із варіантів вирішення цієї проблеми, компанії купують золото, переправляють його до Гонконгу, де продають і зараховують виручені кошти на місцеві банківські рахунки.

Зараз Китай залишається найбільшим торговельним партнером росії, забезпечуючи третину її зовнішньої торгівлі минулого року. Китай постачає на росію життєво важливе промислове обладнання та споживчі товари, що підтримують економіку країни в умовах західних санкцій.

👉 Нагадуємо, що один із найбільших державних банків Китаю, Bank of China, припинив співпрацю з московською біржею після введення проти неї санкцій з боку США.

📌 Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що ці санкції завдали потужного удару по фінансовій інфраструктурі росії.

📌 Також раніше біло повідомлено, що Гроші тікають з Китаю: закордонні компанії вивели рекордну суму.