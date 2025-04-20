Росія прагне відновити авіасполучення зі США, ЄС блокує ініціативу – ЗМІ

Стало відомо, що росія хоче відновити авіасполучення зі США, намагаючись досягти домовленості в межах потенційної угоди про припинення вогню в Україні. Однак Європейський Союз чинить спротив, посилаючись на чинні санкції проти російської федерації та численні загрози авіаційній безпеці. Про це повідомило американське видання Politico з посиланням на джерела у дипломатичних колах.

📢 «По-перше, проти росії діють санкції ЄС, які включають заборону на польоти російських авіакомпаній над повітряним простором ЄС», – зазначив представник Європейської комісії на умовах анонімності.

Як зазначає видання, навіть у випадку позитивного рішення США, без підтримки ЄС відновлення польотів буде вкрай ускладненим. Російські авіакомпанії змушені будуть здійснювати обліт Європи, що робить маршрути до Америки економічно невигідними або взагалі неможливими.

Крім політичної складової, в Європейському Союзі наголошують і на суттєвих ризиках безпеки, які можуть виникнути внаслідок відновлення авіаперельотів.

📢 «Невідомо, чи належним чином обслуговувалися російські авіаоператори та служби повітряного руху протягом останніх трьох років. Це ставить під серйозний сумнів льотну придатність російського флоту», – наголосив європейський чиновник.

Зокрема, у Брюсселі сумніваються, що російські авіакомпанії, які перебувають під санкціями, могли повноцінно обслуговувати свої літаки через обмеження в доступі до деталей, технологій та технічної підтримки від західних виробників.

☝️ Нагадаємо, що кілька днів тому Сполучені Штати відкинули пропозицію москви про відновлення прямого авіасполучення. Там наголосили, що передумовою для розгляду такої ініціативи має стати щонайменше перемир’я в Україні.

📌 США представили союзникам пропозиції щодо укладання мирної угоди між росією та Україною. Вони включали опис умов припинення бойових дій та послаблення санкцій проти москви в разі тривалого припинення вогню, повідомляє Bloomberg.