Неділя, 20 Квітня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Росія прагне відновити авіасполучення зі США, ЄС блокує ініціативу – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Росія прагне відновити авіасполучення зі США, ЄС блокує ініціативу - ЗМІ

Стало відомо, що росія хоче відновити авіасполучення зі США, намагаючись досягти домовленості в межах потенційної угоди про припинення вогню в Україні. Однак Європейський Союз чинить спротив, посилаючись на чинні санкції проти російської федерації та численні загрози авіаційній безпеці. Про це повідомило американське видання Politico з посиланням на джерела у дипломатичних колах.

📢 «По-перше, проти росії діють санкції ЄС, які включають заборону на польоти російських авіакомпаній над повітряним простором ЄС», – зазначив представник Європейської комісії на умовах анонімності.

Як зазначає видання, навіть у випадку позитивного рішення США, без підтримки ЄС відновлення польотів буде вкрай ускладненим. Російські авіакомпанії змушені будуть здійснювати обліт Європи, що робить маршрути до Америки економічно невигідними або взагалі неможливими.

Крім політичної складової, в Європейському Союзі наголошують і на суттєвих ризиках безпеки, які можуть виникнути внаслідок відновлення авіаперельотів.

📢 «Невідомо, чи належним чином обслуговувалися російські авіаоператори та служби повітряного руху протягом останніх трьох років. Це ставить під серйозний сумнів льотну придатність російського флоту», – наголосив європейський чиновник.

Зокрема, у Брюсселі сумніваються, що російські авіакомпанії, які перебувають під санкціями, могли повноцінно обслуговувати свої літаки через обмеження в доступі до деталей, технологій та технічної підтримки від західних виробників.

☝️ Нагадаємо, що кілька днів тому Сполучені Штати відкинули пропозицію москви про відновлення прямого авіасполучення. Там наголосили, що передумовою для розгляду такої ініціативи має стати щонайменше перемир’я в Україні.

📌 США представили союзникам пропозиції щодо укладання мирної угоди між росією та Україною. Вони включали опис умов припинення бойових дій та послаблення санкцій проти москви в разі тривалого припинення вогню, повідомляє Bloomberg.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Зеленський про “великоднє перемир’я”: спостерігається збільшення кількості російських обстрілів

ПОДІЇ

Удар по Херсонщині: один загиблий, п’ятеро поранених, зруйновано десятки будинків

ВІЙНА

Німеччина зупинила постачання винищувачів Eurofighter Туреччині

ПОЛІТИКА

640 храмів знищила росія і вбила 67 служителів церкви — Зеленський

ВІЙНА

Проти «режиму Трампа»: у США спалахнули масові протести

ПОЛІТИКА

За добу 127 боєзіткнень: на Покровському напрямку зупинили 39 штурмів

ВІЙНА

Генштаб ЗСУ: на фронті за добу 107 боїв та понад 4500 ворожих обстрілів

ВІЙНА

Викрито мешканців Луганщини: працюють в силових структурах «лнр»

КРИМІНАЛ

В США у штаті Небраска впав літак: загинули троє людей

ПОДІЇ

З російського полону повернулися 277 українських захисників

ВАЖЛИВО
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип