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Росія обстріляла 35 населених пунктів Херсонщини: є поранені

Денис Молотов
Денис Молотов
Росія обстріляла 35 населених пунктів Херсонщини: є поранені

Протягом минулої доби російські війська здійснили удари по Херсонщині, обстрілявши 35 населених пунктів області, внаслідок чого поранення дістали щонайменше дев’ятеро людей. Про це 15 травня повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

💥 Під вогнем опинилися Білозерка, Берислав, Понятівка, Станіслав, Інгулець, Шляхове, Осокорівка, Нововоронцовка, Тягинка, Ольгівка, Одрадокам’янка, Миколаївка, Львове, Берегове, Томина Балка, Новокаїри, Дудчани, Урожайне, Антонівка, Садове, Велетенське, Гаврилівка, Веселе, Гончарне, Дніпровське, Іванівка, Кізомис, Козацьке, Микільське, Новорайськ, Республіканець, Токарівка, Червоний Маяк, Шевченківка та Херсон.

Для обстрілів росіяни застосували дрони, авіацію та артилерію. Ціллю ударів стали житлові квартали та соціальна інфраструктура. Пошкоджено один багатоквартирний і 12 приватних будинків, а також приватні автомобілі.

Росія обстріляла 35 населених пунктів Херсонщини: є поранені🚑 Відомо також про атаку на автомобіль з гуманітарною допомогою у Бериславському районі. За інформацією Херсонської обласної прокуратури, близько 21:50 14 травня російський дрон скинув вибухівку на машину. Поранення отримав 48-річний водій, його госпіталізовано.

⚖️ За фактом атаки розпочато досудове розслідування у межах ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Матеріали справи перебувають у провадженні Бериславської окружної прокуратури, слідчі документують черговий воєнний злочин.

📌 Влада продовжує фіксувати випадки російських обстрілів у регіоні. Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки в Білозерці постраждала 10-річна дівчинка, а у Дніпровському районі Херсона 58-річного чоловіка поранив дрон.

☝️ Також раніше стало відомо, що агенти партизанського руху АТЕШ завдали чергового удару по логістиці російських військ. Було виведено з ладу релейну шафу на залізничному полотні в Смоленській області на росії.

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