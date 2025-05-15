Партизани вивели з ладу релейну шафу в Смоленській області рф

Агенти партизанського руху АТЕШ завдали чергового удару по логістиці російських військ. Було виведено з ладу релейну шафу на залізничному полотні в Смоленській області на росії. Про це повідомили у Telegram-каналі руху.

За даними АТЕШ, саме ця залізнична ділянка використовувалася армією рф для транспортування техніки та озброєння на напрямок кордону з Сумською та Чернігівською областями. Внаслідок диверсії окупанти зіткнулися з серйозними порушеннями логістичних ланцюгів.

📢 «Кожен успішний удар АТЕШ завдає відчутної шкоди окупантам і підриває їхній моральний дух. Ми знаємо, що кожен день ускладненої логістики наближає момент нашої перемоги. Наша робота не обмежується однією операцією – ми продовжуємо діяти по всьому фронту, створюючи труднощі для ворога та накладаючи обмеження на його можливості», — зазначили учасники руху.

Зазначається, що ця релейна шафа була критично важливим елементом управління залізничним сполученням, тож її виведення з ладу спричинило затримки та збої у перевезеннях ворожої живої сили та озброєння.

📌 Як раніше повідомлялось, на росії через аналогічні партизанські акції вже було порушено транспортування боєприпасів до оборонних підприємств. Рух АТЕШ наголошує, що продовжує активну діяльність на окупованих територіях та у прикордонних регіонах рф.

☝️ Нагадаємо, у п’ятницю, 25 квітня, представники Маріупольського спротиву оголосили про успішну диверсію в столиці російської федерації. Про це повідомляв ексрадник міського голови Маріуполя та очільник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.