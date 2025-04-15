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Росія атакувала Україну ракетою «Іскандер» та 52 дронами

Денис Молотов
Денис Молотов
Росія атакувала Україну ракетою «Іскандер» та 52 дронами

Увечері в понеділок та вночі у вівторок російські агресори здійснили масштабну атаку дронів і ракети по території України. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України 15 квітня.

💥 Згідно з офіційним зведенням, ворог запустив:
одну балістичну ракету типу «Іскандер-М/KN-23» із території Курської області,
52 ударні БпЛА типу «Shahed» та безпілотники-імітатори різних типів — з напрямків російських міст Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Відбиття повітряної атаки забезпечували підрозділи авіації, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та сили радіоелектронної боротьби.

Росія атакувала Україну ракетою «Іскандер» та 52 дронами📢 «Станом на 12:00 підтверджено збиття 26 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 19 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)», — йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

⚠️ У результаті нічної атаки постраждали населені пункти на Сумщині та Донеччині. Інформацію про пошкодження та можливі жертви уточнюють місцеві органи влади та ДСНС.

☝️ Нагадаємо: У ніч на вівторок російські джерела заявили про «масовану атаку дронів» на росію. У місті Курськ пролунали численні вибухи, а Міністерство оборони рф заявило, що нібито збито 115 дронів над різними регіонами.

Пізніше з’явилася інформація, що в одному з районів Курська безпілотники влучили у склад боєприпасів.

Також стало відомо, що війська рф упродовж доби здійснили атаку дронами-камікадзе по Нікопольському району Дніпропетровської області. Внаслідок удару є пошкодження приватного сектору та постраждала місцева жителька.

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