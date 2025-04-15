Російські дрони вдарили по Нікопольському району: поранена жінка

Війська рф упродовж доби здійснили атаку дронами-камікадзе по Нікопольському району Дніпропетровської області. Внаслідок удару є пошкодження приватного сектору та постраждала місцева жителька. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

За його словами, удари безпілотників зафіксовані у Мирівській та Марганецькій громадах.

📢 «Постраждала 78-річна жінка. Їй надали медичну допомогу на місці. Пошкоджено приватний будинок та господарську споруду», — повідомив очільник ОВА.

📌 Також стало відомо, що напередодні армія рф завдала удару авіабомбою (КАБ) по Великомихайлівській громаді Синельниківського району.

Унаслідок цього пошкоджено щонайменше шість приватних будинків, однак, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

💥 Крім того, вранці 15 квітня сили ППО знищили два ворожі безпілотники над територією Дніпропетровщини.

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☝️ Нагадаємо, в ніч на 14 квітня окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждав чоловік, а також виникли пожежі.

📌 Увечері того ж дня, 14 квітня, російські воєнні злочинці вкотре атакували Суми балістичною ракетою, продовжуючи масштабні обстріли українських міст.

📌 У понеділок, 14 квітня, російські агресори здійснили масований обстріл Куп’янська та села Шевченкове в Харківській області. Внаслідок атак загинули щонайменше четверо цивільних