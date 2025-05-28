Четвер, 29 Травня, 2025
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Росія атакувала промисловий об’єкт у Світловодську: троє поранених

Денис Молотов
Денис Молотов
Росія атакувала промисловий об'єкт у Світловодську: троє поранених

У ніч на 28 травня російські сили завдали удару по одному з промислових об’єктів у Світловодську Кіровоградської області, унаслідок чого постраждали троє людей. Про це у Telegram повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Андрій Райкович.

📢 «У Світловодську атаковане одне з промислових підприємств. Пожежу вже локалізовано. Станом на зараз відомо про трьох травмованих», — зазначив він.

Відомо, що двоє з поранених були госпіталізовані. Через пошкодження інфраструктури, понад 1400 споживачів залишилися без світла.

У результаті удару серйозно постраждала цивільна інфраструктура міста: зруйновано 76 приватних будинків і один дев’ятиповерховий житловий будинок. У багатьох оселях повибивало вікна, пошкоджено дахи й двері.

📌 На місці інциденту невідкладно розгорнули «Пункт незламності», працюють рятувальні служби, піротехніки ДСНС, поліцейські, медики, психологи, фахівці з цивільного захисту ОВА та представники міської ради. Від ранку триває обстеження зруйнованих будівель, щоб встановити обсяг шкоди.

🚚 У Світловодськ уже вирушили волонтерські бригади, які допомагатимуть постраждалим, зокрема із будівельними матеріалами для термінового відновлення житла.

☝️ Нагадаємо, що напередодні внаслідок атаки БпЛА на Харківщині постраждали восьмеро людей, серед яких — чотирирічна дитина. Також були зафіксовані вибухи в Полтаві та Миколаївській області.

Також раніше стало відомо, що у вівторок, 27 травня, російські війська завдали авіаційного удару по цивільному об’єкту в Охтирській громаді Сумської області. Застосовано, за попередніми оцінками, керовану авіаційну бомбу (КАБ).

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