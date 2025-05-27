Вівторок, 27 Травня, 2025
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Керована бомба рф поцілила в авто з родиною на Сумщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Керована бомба рф поцілила в авто з родиною на Сумщині

У вівторок, 27 травня, російські війська завдали авіаційного удару по цивільному об’єкту в Охтирській громаді Сумської області. Застосовано, за попередніми оцінками, керовану авіаційну бомбу (КАБ). Про це повідомила прокуратура Сумської області, зазначивши, що удар було здійснено близько 11:20 ранку.

📢 «За даними слідства, 27 травня 2025 року близько 11:20 год ворог скинув, за попередніми даними, керовану авіаційну бомбу на цивільну інфраструктуру Охтирської громади», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки поранення отримали троє мирних жителів, які перебували у транспортному засобі. Серед постраждалих — 44-річний чоловік, його 41-річна дружина та 17-річна донька.

За інформацією Сумської обласної військової адміністрації (ОВА), під час удару також було пошкоджено кілька автомобілів. Наразі триває уточнення обсягів руйнувань та загальна кількість постраждалих.

📢 «Прокурори та слідчі поліції задокументували наслідки обстрілу. Відкрито кримінальне провадження за фактом воєнного злочину».

📌 Атака сталася на тлі повідомлень аналітичного проєкту DeepState про просування російських окупантів у Сумській області.

📌 Нагадаємо, нещодавно російський диктатор володимир путін заявив про створення так званої «буферної зони безпеки» вздовж російсько-українського кордону. Українська влада розцінює такі дії як загрозу для цивільного населення прикордонних регіонів.

☝️ Також раніше було повідомлено, що в ніч і ранок 27 травня російські війська завдали масованих ударів по місту Суми та громадах Сумської області, внаслідок чого пошкоджено цивільну інфраструктуру, є жертви серед мирного населення.

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