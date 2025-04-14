Росія атакувала пасажирський потяг на Чернігівщині дроном

У понеділок, 14 квітня, російські війська завдали удару дронами по інфраструктурних та цивільних об’єктах у Чернігівській області. Один з ударних дронів влучив у пасажирський потяг у місті Семенівка. Про це повідомив керівник Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В’ячеслав Чаус у Telegram.

📢 «До його (потяга — ред.) відправлення було пів години, тому, на щастя, пасажирів ще не було. Пошкоджено вагон. Обійшлося без жертв», — написав посадовець.

Крім цього, вранці ворожий FPV-дрон атакував промисловий цех на Новгород-Сіверщині, внаслідок чого було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

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Також згадано про події минулого тижня, коли російська армія здійснила обстріли двох районів Чернігівської області. У результаті одна людина отримала поранення. Постраждала жінка — медик із Семенівської лікарні. Заклад зазнав ударів FPV-дронами, пошкоджено два відділення.

Крім медичного закладу, удари дронів прийшлися по сільгосппідприємствах, дитячому майданчику, легковому автомобілю та житловому будинку. Усього за минулий тиждень 135 обстрілів – 275 вибухів. Під ударом 19 населених пунктів.

☝️ Нагадаємо, в ніч на 14 квітня росія здійснила масовану атаку по території України, застосувавши 62 ударні дрони типу «Shahed» та безпілотники-імітатори різних типів. За даними Сил протиповітряної оборони, було знищено 40 дронів «Shahed», а ще 11 імітаторів — втрачено з радарів.

🔸Унаслідок чергової атаки дронів на Одесу, що сталася ввечері 13 квітня, постраждали мирні жителі та зруйнована цивільна інфраструктура. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА).