Неділя, 13 Квітня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Росіяни атакували лікарню Чернігівської області: поранена медсестра

Денис Молотов
Денис Молотов
Росіяни атакували лікарню Чернігівської області: поранена медсестра

У неділю, 13 квітня, російська окупаційна армія завдала удару по лікарні в Семенівці Чернігівської області. Атаку здійснено з використанням ударного дрона (БпЛА). Про наслідки обстрілу повідомили в Чернігівській обласній державній адміністрації (ОВА).

В результаті атаки було поранено медичну працівницю, яка перебувала у закладі під час обстрілу. Йдеться про медсестру Семенівської міської лікарні. Відомо також про серйозні руйнування в реанімаційному та стоматологічному відділеннях.

📢 «Внаслідок прильоту поранена медпрацівниця, медсестра Семенівської міської лікарні. Підступний удар і вже не перший, на жаль. І це у велике церковне свято, на Вербну неділю. У російських злочинців немає нічого людського», — йдеться у повідомленні Чернігівської ОВА.

📌 Удар по лікарні в Семенівці — ще один приклад цілеспрямованої атаки на цивільну інфраструктуру, зокрема, об’єкти охорони здоров’я, що грубо порушує міжнародне гуманітарне право.

💢 Тим часом на російський удар балістичними ракетами по Сумах, здійснений сьогодні вранці, вже відреагували світові лідери.

  • Президент Франції Еммануель Макрон;
  • президент Латвії Едгарс Рінкевичс;
  • міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен;
  • президентка Молдови Майя Санду;
  • голова Європейської Ради Антоніу Кошта та інші очільники європейських країн засудили черговий терористичний удар росіян по мирних мешканцях та цивільній інфраструктурі українського міста.

Також на події відреагував спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог. Він охарактеризував ракетну атаку по Сумах як «таку, що переходить будь-яку межу пристойності».

☝️ Нагадаємо, унаслідок російського ракетного удару по центру Сум 13 квітня загинули 32 людини, серед них — 2 дитини. Ще 99 людей отримали поранення, серед них — 11 дітей. Усім постраждалим надається медична допомога.

❗❗❗19:30 “Станом на цей час відомо про 34 убитих людини. Мої співчуття всім рідним та близьким”, – повідомив шостий президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Суми: росіяни вбили 34 людини, серед них двоє дітей. 117 поранено

ВАЖЛИВО

Понад 40 атак на Донеччині: найбільше – на Покровському напрямку, де ворог відчайдушно намагається просунутися – Генштаб

ВІЙНА

Страшна трагедія в Сумах: 32 загиблих, серед них – двоє дітей, понад 80 поранених

ВАЖЛИВО

Росія атакувала Україну 55 дронами Shahed в ніч на 13 квітня

ВІЙНА

Куп’янськ та Харків під атакою: загинули дві жінки

ВІЙНА

У центрі Сум загинула 21 людина внаслідок ракетного удару рф

ВАЖЛИВО

США та Іран провели переговори в Омані

ПОЛІТИКА

В Сумах понад 20 загиблих внаслідок російського ракетного удару

ВАЖЛИВО

У Херсоні від російського дрона загинув волонтер

СУСПІЛЬСТВО

У Вербну неділю росіяни вдарили по Сумах балістикою

ВАЖЛИВО
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип