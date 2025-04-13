Росіяни атакували лікарню Чернігівської області: поранена медсестра

У неділю, 13 квітня, російська окупаційна армія завдала удару по лікарні в Семенівці Чернігівської області. Атаку здійснено з використанням ударного дрона (БпЛА). Про наслідки обстрілу повідомили в Чернігівській обласній державній адміністрації (ОВА).

В результаті атаки було поранено медичну працівницю, яка перебувала у закладі під час обстрілу. Йдеться про медсестру Семенівської міської лікарні. Відомо також про серйозні руйнування в реанімаційному та стоматологічному відділеннях.

📢 «Внаслідок прильоту поранена медпрацівниця, медсестра Семенівської міської лікарні. Підступний удар і вже не перший, на жаль. І це у велике церковне свято, на Вербну неділю. У російських злочинців немає нічого людського», — йдеться у повідомленні Чернігівської ОВА.

📌 Удар по лікарні в Семенівці — ще один приклад цілеспрямованої атаки на цивільну інфраструктуру, зокрема, об’єкти охорони здоров’я, що грубо порушує міжнародне гуманітарне право.

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💢 Тим часом на російський удар балістичними ракетами по Сумах, здійснений сьогодні вранці, вже відреагували світові лідери.

Президент Франції Еммануель Макрон ;

; президент Латвії Едгарс Рінкевичс ;

; міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен ;

; президентка Молдови Майя Санду ;

; голова Європейської Ради Антоніу Кошта та інші очільники європейських країн засудили черговий терористичний удар росіян по мирних мешканцях та цивільній інфраструктурі українського міста.

Також на події відреагував спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог. Він охарактеризував ракетну атаку по Сумах як «таку, що переходить будь-яку межу пристойності».

☝️ Нагадаємо, унаслідок російського ракетного удару по центру Сум 13 квітня загинули 32 людини, серед них — 2 дитини. Ще 99 людей отримали поранення, серед них — 11 дітей. Усім постраждалим надається медична допомога.

❗❗❗19:30 “Станом на цей час відомо про 34 убитих людини. Мої співчуття всім рідним та близьким”, – повідомив шостий президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.