росія атакувала Одесу дронами: є жертви, серед поранених діти

Вночі російська армія атакувала Одесу ударними дронами-камікадзе. Постраждали цивільні, серед них діти. Загинуло щонайменше двоє людей, поранених – понад десяток. Постраждала багатоповерхівка, в якій виникла масштабна пожежа. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов, очільник Одеської ОВА та пресслужба ДСНС Одеської області.

Так, у ніч проти суботи, 28 червня, в Одесі прогриміла серія вибухів, що супроводжували атаку ворожих безпілотників. Як повідомив міський голова Геннадій Труханов, над містом лунали потужні удари, а мешканці почули не один вибух. У соцмережах з’явилася інформація про пряме влучання дрона-камікадзе у житлову багатоповерхівку.

Видання «Думская» уточнило, що один із ворожих БпЛА влучив у багатоповерховий житловий комплекс. Водночас у центрі міста зафіксували ще одну пожежу, імовірно — внаслідок ще одного прильоту.

📢 «Є пошкодження цивільної інфраструктури: постраждали багатоквартирні будинки, приватні автівки. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. Відомо щонайменше про трьох постраждалих», — повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

⚠️ Наслідки російського терору

З-під завалів рятувальники дістали тіла двох загиблих — це жителі багатоповерхівки, по якій завдав удар ворожий дрон.

Станом на ранок відомо, що постраждало щонайменше 14 людей, серед них — троє дітей. Двоє дітей госпіталізовані. Один із них — семирічний хлопчик у стані середньої тяжкості. Інший, трирічний малюк, отруївся продуктами горіння і перебуває під наглядом медиків. Вони отримують всю необхідну допомогу в лікарнях.

У стаціонарах наразі перебувають шестеро постраждалих, з них троє — у важкому стані. Серед важкопоранених — одна дитина. Решта отримують медичну допомогу амбулаторно. Лікарі працюють у посиленому режимі, щоб зберегти життя та здоров’я всіх пацієнтів.

📢 «Цієї ночі росія вкотре принесла смерть і руйнування в наше мирне місто. Внаслідок влучання дрона загорілися 7-й, 8-й та 9-й поверхи 21-поверхового житлового будинку. Через сильне задимлення і високу температуру рятувальникам було складно дістатися до мешканців квартир, які опинилися заблокованими», — зазначили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Під час операції з порятунку рятувальники евакуювали п’ятьох людей, серед них — одну маленьку дитину. За попередніми даними, загинули двоє. На місці працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу постраждалим та їхнім родинам.

⚠️ Проведення рятувальних робіт ускладнювали кілька повторних повітряних тривог. Попри це, пошуково-рятувальні дії не припинялися. Поруч із місцем влучання було оперативно розгорнуто Пункт Незламності для мешканців постраждалого будинку.

Офіційна інформація щодо загиблих і поранених ще уточнюється. Пошукові роботи в зачинених квартирах тривають.

📢 «Це черговий терористичний акт російської федерації проти мирного населення України», — зазначили рятувальники.

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☝️ Нагадаємо, у ніч проти 20 червня місто вже зазнавало масованого обстрілу з використанням БпЛА. Тоді одна людина загинула, ще 14 були поранені. Удар спричинив серйозні пошкодження інфраструктури залізничного вокзалу Одеси.