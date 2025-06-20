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Дрони рф влучили в залізничну інфраструктуру Одеси

Денис Молотов
Денис Молотов
Дрони рф влучили в залізничну інфраструктуру Одеси

У результаті масованої атаки дронами в ніч на п’ятницю, 20 червня, в Одесі було пошкоджено об’єкти залізничної інфраструктури. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

📢 «Внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу Одеси. Уражень зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка», — йдеться в офіційному повідомленні компанії.

За інформацією «Укрзалізниці», жертв і постраждалих внаслідок обстрілу немає. На місці працюють фахівці, які вже розпочали ліквідацію наслідків удару. Всі необхідні ремонтні заходи проводяться без затримки.

📢 «Рух поїздів здійснюється за графіком», — зазначили у пресслужбі, наголосивши, що пасажири можуть не хвилюватися щодо змін у розкладі.

🛑 Нагадаємо, у ніч проти 20 червня росія здійснила масований удар безпілотниками по Одесі. За попередніми даними, зафіксовано десять влучань, що спричинили численні пожежі та руйнування цивільної інфраструктури. Також уражено 23-поверховий житловий будинок, де спалахнули пожежі на 18–20 поверхах. Евакуйовано 600 мешканців, з однієї квартири витягнули троє людей, з них двох дітей.

За оновленою інформацією, постраждали 14 людей, серед яких троє співробітників ДСНС, які отримали поранення під час ліквідації наслідків удару.

☝️ Також раніше, в результаті російського обстрілу Херсона 27 березня було пошкоджено залізничну інфраструктуру міста. Зокрема, один із вагонів потяга №110 Херсон-Львів.

📌 Удари зачепили житлові будинки, заклади освіти, транспортні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури, зокрема — залізничний вокзал Одеси.

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