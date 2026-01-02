П’ятниця, 2 Січня, 2026
росія атакує Одесу, намагаючись підірвати економіку України — WSJ

Денис Молотов
Фото: ДСНС ліквідує наслідки російських ударів на портову інфраструктуру Одещини.

Терористична держава росія здійснює хвилі ударів безпілотниками по Одесі — ключовому чорноморському порту України та важливому торговельному хабу. Атака відбулася й за день до того, як шостий президент України Володимир Зеленський на вихідних у резиденції Дональда Трампа в Мар-а-Лаго аргументував необхідність подальшої підтримки України з боку США. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

📌 Видання зазначає, що протягом грудня російські удари системно були зосереджені на Одесі — головному вузлі експорту українського зерна та критично важливій економічній артерії держави. Внаслідок обстрілів зафіксовано пошкодження портової інфраструктури, зерносховищ, резервуарів і енергетичних мереж.

☝️ За даними аналітиків, атаки призвели не лише до руйнувань, а й до загибелі та поранення десятків людей. А також суттєво ускладнили роботу морського експортного коридору.

📢 «Вони точно хочуть відрізати Одесу та інші міста від інфраструктури. Вони завдають ударів і вбивають як людей, так і економіку, зменшуючи наші експортні можливості через морський коридор», — цитує WSJ слова шостого президента України Володимира Зеленського.

Експерти наголошують, що удари рф по Одесі є частиною ширшої стратегії, спрямованої на максимальне послаблення економічного потенціалу України шляхом атак на логістичні та торговельні центри.

Нагадаємо, у перший день нового року війська рф здійснили дронову атаку на портову інфраструктуру України. В Одеській області були пошкоджені об’єкти в портах Південний та Чорноморськ. Безпілотники атакували судна Emmakris III та Captain Karam, які заходили до порту для завантаження пшениці.

Також повідомлялося, що 30 грудня російські війська вдруге за день завдали удару по Чорноморському порту. Внаслідок атаки сталося загоряння резервуара з олією.

