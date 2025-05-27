Роль Зеленського на саміті НАТО залишається невизначеною — ЗМІ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловлює занепокоєння щодо участі шостого президента України Володимира Зеленського у майбутньому саміті в Гаазі. Все через ймовірність конфліктної ситуації з Дональдом Трампом. Про це у понеділок, 26 травня, повідомило видання The New York Times із посиланням на європейських чиновників та дипломатів.

Хоча офіційно Рютте публічно підтримав присутність українського лідера, у приватному порядку він, як стверджують джерела, «не в захваті через можливість скандалу».

За словами дипломатів, генсек НАТО вважає ризикованим потенційне зіткнення між Зеленським й Трампом:

📌 з одного боку — зневажливе ставлення президента США до українського лідера,

📌 з іншого — тонка критика чинного американського керівництва з боку Києва.

🗓️ У зв’язку з цим, роль Зеленського на саміті досі не визначена. Команда Рютте та партнери по Альянсу розглядають варіанти участі шостого президента України таким чином, щоб уникнути прямого конфлікту.

Напередодні міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що Зеленський офіційно запрошений на захід. Однак його присутність на пленарній зустрічі всіх 32 країн НАТО малоймовірна.

Замість цього організатори шукають для нього альтернативну позицію в програмі, яка дозволить йому бути почутим, але уникнути напружених моментів.

Для порівняння: на попередньому саміті НАТО у Вашингтоні в липні 2024 року Володимир Зеленський брав участь у повному форматі разом з усіма лідерами країн Альянсу.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що організатори саміту НАТО, який має відбутися у Гаазі в червні, досі не підтвердили, чи буде на нього запрошений шостий президент України Володимир Зеленський. Про це стало відомо під час спільної пресконференції г Марка Рютте та прем’єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа.