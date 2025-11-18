Вівторок, 18 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Рязанський НПЗ повністю зупинився після удару українських БпЛА

Денис Молотов
Денис Молотов
Рязанський НПЗ повністю став після удару українських БпЛА

Рязанський НПЗ, що забезпечував паливом московський регіон, зупинив переробку нафти після атаки українського дрона 15 листопада. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на три джерела в галузі. Підприємство, яке є одним з ключових для забезпечення центральних регіонів рф, опинилося повністю паралізованим. Простій може тривати щонайменше до завершення місяця.

За даними агентства, найбільший завод «Роснефти» торік переробив 13,1 млн тонн сировини, що становило близько 5% загальної потужності російських НПЗ. Джерела зазначили, що під час суботнього удару БпЛА на підприємстві виникла пожежа й вийшла з ладу основна установка переробки, на яку припадало 48% можливостей заводу — це близько 8 млн тонн на рік.

Відомо, що Рязанський НПЗ вже зупиняв частину обладнання 23 жовтня через атаку дронів, коли завод утратив приблизно чверть переробки нафти. Нині ж джерела Reuters підкреслюють, що робота підприємства зупинена повністю«стали всі установки», а це свідчить про найсерйознішу зупинку за останні місяці.

ℹ️ У листопаді це вже п’ятий російський нафтопереробний завод, який припинив роботу через атаки БпЛА.

  • 3 листопада був зупинений Туапсинський НПЗ «Роснефти»;
  • 6 листопада — Волгоградський НПЗ «Лукойла»;
  • 10 листопада — Орскнафтооргсинтез в Оренбурзькій області;
  • 11 листопада — Саратовський НПЗ Роснефти.

Ремонт останнього, за оцінками, триватиме щонайменше до кінця місяця.

Співрозмовники агентства повідомили, що у серпні-жовтні після серії таких атак переробка нафти у рф знизилася на 6% порівняно з липнем — і настільки ж у річному вимірі.

За перші десять місяців року падіння у секторі становило 3% порівняно з 2024 роком, який уже став найгіршим для російської нафтопереробки за останні 12 років.

До того ж офіційну статистику з виробництва бензину російська влада у 2024 році засекретила, аргументуючи це нібито ризиками ринкових «спекуляцій».

Рязанський НПЗ, який є одним з найбільших у системі «Роснефти», уже зупиняв частину своїх потужностей у серпні, а пізніше — у вересні.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На фронті 79 бойових зіткнень: ворог активно атакує на Покровському та Костянтинівському напрямках

ПОДІЇ

50 українців депортували зі США та повернули до України

ВАЖЛИВО

росія обстріляла Харківщину: четверо загиблих, серед поранених — діти

ВІЙНА

Плівки Міндіча: НАБУ не може пояснити долари із Держрезерву США

КРИМІНАЛ

Дрони рф атакували енергооб’єкти України у трьох регіонах

ВАЖЛИВО

Боїв на фронті за добу поменшало на майже чверть: оновлена карта від Генштабу

ПОДІЇ

Дрони рф вдарили по ринку Чорноморська: є загиблі та поранен

ВАЖЛИВО

Вашингтон зробив ще один виняток для Угорщини із санкцій

ПОЛІТИКА

Кількість поранених після атаки “шахедів” у Харкові зросла

ВАЖЛИВО

Міністр енергетики Світлана Гринчук подала у відставку

ВАЖЛИВО

Польща відновила рух потягів після диверсії на залізничних коліях

ПОДІЇ

Війна спричинила масштабну житлову кризу в Україні

ВАЖЛИВО

ЄС перерахував Україні 5,9 млрд євро: рф платить за свої злочини

ВАЖЛИВО

Боїв на фронті за добу побільшало на чверть: Генштаб оновив карту бойових дій

ВІЙНА

Норвегія відмовилася від гарантій для передачі Україні активів рф

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ