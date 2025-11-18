Рязанський НПЗ повністю зупинився після удару українських БпЛА

Рязанський НПЗ, що забезпечував паливом московський регіон, зупинив переробку нафти після атаки українського дрона 15 листопада. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на три джерела в галузі. Підприємство, яке є одним з ключових для забезпечення центральних регіонів рф, опинилося повністю паралізованим. Простій може тривати щонайменше до завершення місяця.

За даними агентства, найбільший завод «Роснефти» торік переробив 13,1 млн тонн сировини, що становило близько 5% загальної потужності російських НПЗ. Джерела зазначили, що під час суботнього удару БпЛА на підприємстві виникла пожежа й вийшла з ладу основна установка переробки, на яку припадало 48% можливостей заводу — це близько 8 млн тонн на рік.

Відомо, що Рязанський НПЗ вже зупиняв частину обладнання 23 жовтня через атаку дронів, коли завод утратив приблизно чверть переробки нафти. Нині ж джерела Reuters підкреслюють, що робота підприємства зупинена повністю — «стали всі установки», а це свідчить про найсерйознішу зупинку за останні місяці.

ℹ️ У листопаді це вже п’ятий російський нафтопереробний завод, який припинив роботу через атаки БпЛА.

3 листопада був зупинений Туапсинський НПЗ «Роснефти»;

6 листопада — Волгоградський НПЗ «Лукойла»;

10 листопада — Орскнафтооргсинтез в Оренбурзькій області;

11 листопада — Саратовський НПЗ Роснефти.

Ремонт останнього, за оцінками, триватиме щонайменше до кінця місяця.

Співрозмовники агентства повідомили, що у серпні-жовтні після серії таких атак переробка нафти у рф знизилася на 6% порівняно з липнем — і настільки ж у річному вимірі.

За перші десять місяців року падіння у секторі становило 3% порівняно з 2024 роком, який уже став найгіршим для російської нафтопереробки за останні 12 років.

До того ж офіційну статистику з виробництва бензину російська влада у 2024 році засекретила, аргументуючи це нібито ризиками ринкових «спекуляцій».

Рязанський НПЗ, який є одним з найбільших у системі «Роснефти», уже зупиняв частину своїх потужностей у серпні, а пізніше — у вересні.