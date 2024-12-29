Рятувальники потрапили під повторний обстріл у Покровську

У місті Покровськ Донецької області російські окупанти здійснили повторний обстріл по рятувальниках під час гасіння пожежі у приватному секторі. Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у неділю, 29 грудня.

📢 «Напередодні російські окупанти обстріляли приватний сектор міста, поціливши у житловий будинок. Внаслідок влучання виникла пожежа. Рятувальники локалізували займання на площі 120 кв. м», – зазначається у повідомленні ДСНС.

Однак під час ліквідації вогню ворог здійснив повторний обстріл, створивши загрозу життю особового складу. У зв’язку з цим роботи довелося тимчасово призупинити. Як повідомляють у відомстві, обійшлося без постраждалих.

Зазначимо, що останні місяці Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на лінії фронту. За даними Генерального штабу, протягом минулої доби українські військові відбили 54 атаки російських сил на цьому напрямку.

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☝️ Також нагадаємо, що Покровськ у Донецькій області залишився без електроенергії. Про це повідомила Покровська міська військова адміністрація (МВА) вранці у суботу, 28 грудня. Окрім того, російські загарбники поступово наближаються до Покровська. Наприкінці жовтня місто було частково заблоковане в рамках оборонних заходів.