Субота, 28 Грудня, 2024
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У Покровську повністю зникло електропостачання – МВА

Денис Молотов
Денис Молотов
У Покровську повністю зникло електропостачання - МВА

Місто Покровськ у Донецькій області залишилося без електроенергії. Про це повідомила Покровська міська військова адміністрація (МВА) вранці у суботу, 28 грудня.

За даними адміністрації, енергетики працюють над встановленням причин аварійного знеструмлення. Однак, наразі невідомо, коли буде відновлено електропостачання.

📢 «Час відновлення електрики залишається невизначеним», – зазначили в МВА.

Нагадаємо, що останніми місяцями Покровський напрямок є одним із найгарячіших на фронті. Лише за 16 грудня Збройні сили України відбили 52 російські штурми на цій ділянці.

Крім того, російські загарбники поступово наближаються до Покровська. Наприкінці жовтня місто було частково заблоковане в рамках оборонних заходів.

☝️ Також раніше було повідомлено, що російські загарбники 26 грудня здійснили удар по Харкову за допомогою безпілотника типу «молнія». Внаслідок атаки постраждав багатоквартирний будинок.

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