рф планувала теракти в ЄС за допомогою вибухових консервів

Польська прокуратура повідомила про розслідування імовірної спецоперації російських спецслужб, яка передбачала контрабанду вибухівки, замаскованої під консервовану кукурудзу. Про це 3 жовтня написало видання Gazeta Wyborcza з посиланням на Національну прокуратуру Польщі та Агентство внутрішньої безпеки (ABW), повідомляє Euronews.

За даними слідства, українець Владислав Д., якого пов’язують із російським ГРУ, перевіз замасковані банки з вибухівкою з Литви до Польщі. Вантаж, попередньо викопаний на литовському кладовищі, був залишений біля міста Лодзь у центральній частині країни.

Військові експерти наголошують: кількості вибухівки в одній банці було достатньо, аби знищити автомобіль і спричинити смертельні наслідки для людей поруч.

Координатор польських спецслужб Томаш Сємоняк заявив, що диверсії планувалися не лише на території Польщі, але й у Литві та Німеччині. За його словами, головною тактикою була передача таких «банок» як вантажів для дронів.

Хоча офіційного мотиву операції не названо, серед ймовірних причин розглядають активну підтримку Варшавою України. Польща надала Україні військову та гуманітарну допомогу на суму близько €3,3 мільярда, а також прихистила понад мільйон українських біженців.

Польська прокуратура наголосила, що цей випадок є частиною ширшої гібридної війни росії проти Європи.

🔻 Інцидент збігся з активізацією порушень повітряного простору ЄС. Напередодні в Мюнхені через появу невідомих дронів було тимчасово зупинено роботу аеропорту – скасували 17 рейсів. Подібні випадки зафіксували у Данії, Норвегії, Естонії, Польщі та Румунії.

На тлі цих подій у Європі посилилася дискусія щодо створення «стіни від дронів» для захисту східного кордону від атак. Офіційна москва у відповідь заявила, що всі обвинувачення «безпідставні».

Раніше у Польщі вже повідомляли про затримання російського агента, підозрюваного у плануванні терактів у трьох країнах ЄС із використанням вибухових «консервів».