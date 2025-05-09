рф маскує нестачу ППО на Далекому Сході макетами – ЦПД

Росія маскує нестачу систем ППО на Далекому Сході макетами після передислокації зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400 до інших регіонів. Про це 9 травня повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

📢 «Японські ОСІНтери виявили, що рф замінила частину пускових установок ППО С-400 та С-300 на Далекому Сході – макетами», – написав Коваленко у своєму повідомленні.

☝️ За його словами, наявні дані свідчать про те, що москва дійсно перекинула частину зенітних систем із віддалених регіонів до європейської частини рф. Зокрема, мова йде про такі об’єкти, як порт Усть-Луга, аеродроми Енгельс, Саваслейка та райони московської області.

Коваленко уточнив, що раніше на Далекому Сході рф утримувала приблизно 24 пускові установки С-400 і 12 установок С-300. Зараз кількість цих систем помітно скоротилася.

📢 «У рф є втрати ППО внаслідок ударів, через що вони тягнуть їх з Далекого Сходу і намагаються це замаскувати макетами», – зазначив очільник Центру.

📰 Нагадаємо, українські Сили оборони раніше завдали результативного удару балістичними ракетами ATACMS по позиціях російської протиповітряної оборони. Ворожа ППО базувалась біля тимчасово окупованого Моспіно в Донецькій області.

👉 Також раніше у тимчасово окупованому Криму, неподалік від міста Саки, зазнала серйозних ушкоджень радіолокаційна станція 96Л6Е. Вона є частиною російського зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф».