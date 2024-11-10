Рекордну кількість БпЛА випустила росія по Україні

Російські загарбники в ніч на 10 листопада здійснили безпрецедентну атаку на Україну з використанням дронів, випустивши рекордну кількість безпілотників. Згідно з повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, зі 145 ворожих БпЛА вдалося збити 62. Також 67 російських дронів було локаційно втрачено на території України. Відомо, що ще 10 ворожих безпілотників покинули повітряний простір України.

📢 «Протягом ночі радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 145 повітряних цілей – ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотників невстановленого типу», — повідомляє пресслужба.

Російські безпілотники запускалися з регіонів Приморсько-Ахтарська, Орла, Брянська та з мису Чауда у Криму. Атаку відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інші підрозділи Сил оборони України.

📢 «Станом на 09.30 підтверджено збиття 62 БпЛА противника в Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях», — уточнюється у повідомленні.

До того ж 67 російських безпілотників зникли з радарів у різних регіонах країни. Ще 10 вийшли за межі українського повітряного простору у напрямку Молдови, Білорусі та росії.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що США терміново направлять Україні понад 500 ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони (ППО) Patriot та NASAMS. Очікується, що ракети надійдуть протягом найближчих тижнів і допоможуть задовольнити потреби української протиповітряної оборони (ППО) до кінця цього року.