Понад 500 ракет для ППО терміново США надають Україні – ЗМІ

США терміново направлять Україні понад 500 ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони (ППО) Patriot та NASAMS. Про це інформує The Wall Street Journal з посиланням на високопоставленого американського посадовця.

Очікується, що ракети надійдуть протягом найближчих тижнів і допоможуть задовольнити потреби української протиповітряної оборони (ППО) до кінця цього року.

Як зазначив чиновник, Сполучені Штати також розглядають інші можливості підтримки, зокрема можливість викупу зброї у третіх країн для подальшої передачі Україні.

Раніше повідомлялося, що США нададуть Україні додаткові озброєння, зокрема бомби, ракети, артилерійські снаряди та щонайменше 212 восьмиколісних бронетранспортерів (БТР) Stryker.

☝️ Нагадаємо, Пентагон анонсував новий пакет військової допомоги для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони на суму 425 мільйонів доларів. Він включатиме системи протиповітряної оборони, боєприпаси для ракетних систем і артилерії, бронетехніку та протитанкове озброєння.