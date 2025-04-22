Ракетний удар рф пошкодив 24 будинки та освітні заклади в Одесі

У ніч на 21 квітня Одеса зазнала нової ракетної атаки з боку російської федерації. В результаті чергового ворожого удару було пошкоджено щонайменше 24 житлові будинки, а також три об’єкти освітньої інфраструктури. Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради у вівторок, 22 квітня.

📢 «Унаслідок ворожої атаки вночі 21 квітня пошкоджено 24 будинки та три міських заклади освіти, вибито щонайменше 480 вікон», – йдеться в офіційному повідомленні.

Наразі на місцях ураження працюють комунальні бригади та волонтери, які допомагають мешканцям ліквідовувати наслідки обстрілу. Згідно з даними міської влади, вже 120 людей звернулися до штабу з питань матеріальної допомоги, потребуючи коштів для ремонту вікон і дверей у власних помешканнях.

Мерія закликає одеситів не зволікати з подачею заяв та обіцяє надавати підтримку якомога швидше.

Раніше повідомлялося, що одна з ракет влучила у багатоквартирний будинок. Також за кілька годин до цього над містом було зафіксовано активність ворожих безпілотників.

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☝️ Також нагадаємо, що впродовж доби 22 квітня 2025 року сили протиповітряної оборони (ППО) України успішно знищили 38 ударних безпілотників типу «Shahed», які використовувалися російськими військами для повітряних атак. Ще 31 безпілотник-імітатор, запущений окупантами, було втрачено локаційно – без шкоди для цивільної інфраструктури.

До відбиття атаки залучалися підрозділи тактичної авіації, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи (МВГ) та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).