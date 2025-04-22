ППО України за добу знищила 38 ударних дронів «Shahed»

Упродовж доби 22 квітня 2025 року сили протиповітряної оборони (ППО) України успішно знищили 38 ударних безпілотників типу «Shahed», які використовувалися російськими військами для повітряних атак. Ще 31 безпілотник-імітатор, запущений окупантами, було втрачено локаційно – без шкоди для цивільної інфраструктури. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

📢 «З 08.00 22 квітня ворог здійснив пуски 77 ударних безпілотників, (безпілотниками-імітаторами інших типів) з територій Курської, Брянської областей та Приморсько-Ахтарська в росії», – зазначається у зведенні.

До відбиття атаки залучалися підрозділи тактичної авіації, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи (МВГ) та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) сил оборони України.

Станом на 18:00, за офіційними даними, вдалося ліквідувати 38 ворожих дронів типу «Shahed». Протиповітряна оборона ефективно діяла в різних регіонах – на сході, півночі, півдні та в центрі України.

Окрім атак дронів, протягом доби російські війська випустили понад 130 керованих авіабомб по українській території. Одна з них влучила у житлову багатоповерхівку в місті Запоріжжя.

Внаслідок масованих повітряних ударів постраждали також Харківська, Черкаська та Запорізька області. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи та уточнюються дані щодо постраждалих і руйнувань.

☝️ Нагадаємо, внаслідок попередньої атаки безпілотників «Shahed» у Харкові було поранено десять людей. Ударів зазнали також цивільні об’єкти та промислові підприємства міста.

📌 Також раніше стало відомо, що обстріл Мирнограда російськими військами 22 квітня призвів до загибелі щонайменше трьох мирних жителів. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.