Ракетний удар по Сумщині: є загиблі та поранені

У вівторок, 5 серпня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Сумському району, зокрема по Піщанському старостату Сумської громади. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація (ОВА).

📢 «Близько 10:00 ворог атакував Піщанський старостат Сумської громади. Росіяни поцілили у сільськогосподарське підприємство. ️Попередньо двоє людей загинули. Також є постраждалі – їм надається медична допомога», – йдеться у повідомленні ОВА. Постраждалим надається медична допомога, на місці працюють рятувальники.

❗ За годину до удару Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістичної ракети з району Курська.

Загальна ситуація в області станом на ранок 5 серпня:

У період з 4 до 5 серпня російська армія здійснила 110 обстрілів по 36 населених пунктах у 13 громадах області;

по у області; Найбільше постраждали Сумський та Шосткинський райони;

та райони; Використано: 45 керованих авіабомб (КАБ) ; 25 скидань ВОГ з дронів ; удари FPV-дронами .

Пошкоджено нежитлову будівлю у Миколаївській громаді.

Протягом доби з прикордонних громад було евакуйовано 19 людей.

⏰ Повітряна тривога в області тривала понад 14 годин — 14:37 у загальному підсумку.

🌙 Нічна атака по Україні:

Росія застосувала 46 дронів-камікадзе і 1 балістичну ракету .

і . Силам ППО вдалося збити або подавити 29 БпЛА , однак 17 безпілотників досягли цілей на східному напрямку.

, однак досягли цілей на східному напрямку. У Харківській області, внаслідок влучання у місті Лозова , є загиблий , поранені , серед них – діти .

, є , , серед них – . Також зафіксовано падіння уламків дронів на південному і північно-східному напрямках.

👉 Також нагадаємо, що впродовж минулої доби російські війська здійснили масовану атаку на Степногірську громаду.