Ракетний удар по Сумщині: є загиблі та поранені

У вівторок, 5 серпня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Сумському району, зокрема по Піщанському старостату Сумської громади. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація (ОВА).
📢 «Близько 10:00 ворог атакував Піщанський старостат Сумської громади. Росіяни поцілили у сільськогосподарське підприємство. ️Попередньо двоє людей загинули. Також є постраждалі – їм надається медична допомога», – йдеться у повідомленні ОВА. Постраждалим надається медична допомога, на місці працюють рятувальники.
❗ За годину до удару Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістичної ракети з району Курська.
Загальна ситуація в області станом на ранок 5 серпня:
- У період з 4 до 5 серпня російська армія здійснила 110 обстрілів по 36 населених пунктах у 13 громадах області;
- Найбільше постраждали Сумський та Шосткинський райони;
- Використано:
- 45 керованих авіабомб (КАБ);
- 25 скидань ВОГ з дронів;
- удари FPV-дронами.
- Пошкоджено нежитлову будівлю у Миколаївській громаді.
Протягом доби з прикордонних громад було евакуйовано 19 людей.
⏰ Повітряна тривога в області тривала понад 14 годин — 14:37 у загальному підсумку.
🌙 Нічна атака по Україні:
- Росія застосувала 46 дронів-камікадзе і 1 балістичну ракету.
- Силам ППО вдалося збити або подавити 29 БпЛА, однак 17 безпілотників досягли цілей на східному напрямку.
- У Харківській області, внаслідок влучання у місті Лозова, є загиблий, поранені, серед них – діти.
- Також зафіксовано падіння уламків дронів на південному і північно-східному напрямках.
👉 Також нагадаємо, що впродовж минулої доби російські війська здійснили масовану атаку на Степногірську громаду.