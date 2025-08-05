Вівторок, 5 Серпня, 2025
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Ракетний удар по Сумщині: є загиблі та поранені

Денис Молотов
Денис Молотов
Ракетний удар по Сумщині: є загиблі та поранені

У вівторок, 5 серпня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Сумському району, зокрема по Піщанському старостату Сумської громади. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація (ОВА).

📢 «Близько 10:00 ворог атакував Піщанський старостат Сумської громади. Росіяни поцілили у сільськогосподарське підприємство. ️Попередньо двоє людей загинули. Також є постраждалі – їм надається медична допомога», – йдеться у повідомленні ОВА. Постраждалим надається медична допомога, на місці працюють рятувальники.

❗ За годину до удару Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістичної ракети з району Курська.

Загальна ситуація в області станом на ранок 5 серпня:
  • У період з 4 до 5 серпня російська армія здійснила 110 обстрілів по 36 населених пунктах у 13 громадах області;
  • Найбільше постраждали Сумський та Шосткинський райони;
  • Використано:
    • 45 керованих авіабомб (КАБ);
    • 25 скидань ВОГ з дронів;
    • удари FPV-дронами.
  • Пошкоджено нежитлову будівлю у Миколаївській громаді.

Протягом доби з прикордонних громад було евакуйовано 19 людей.

Повітряна тривога в області тривала понад 14 годин — 14:37 у загальному підсумку.

🌙 Нічна атака по Україні:
  • Росія застосувала 46 дронів-камікадзе і 1 балістичну ракету.
  • Силам ППО вдалося збити або подавити 29 БпЛА, однак 17 безпілотників досягли цілей на східному напрямку.
  • У Харківській області, внаслідок влучання у місті Лозова, є загиблий, поранені, серед них – діти.
  • Також зафіксовано падіння уламків дронів на південному і північно-східному напрямках.

👉 Також нагадаємо, що впродовж минулої доби російські війська здійснили масовану атаку на Степногірську громаду.

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