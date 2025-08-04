Запоріжжя: обстріли рф забрали життя щонайменше сімох людей

Упродовж доби російські війська здійснили масовану атаку на Степногірську громаду. За словами очільника Запорізької ОВА, внаслідок ударів загинули троє людей – двоє чоловіків віком 50 і 40 років та 58-річна жінка. Також росіяни вбили двоє людей під час атаки на Пологівський район. Інформація про ще двох вбитих росіянами людей у Степногірську з’явилась надвечір. Окупанти влучили по приватних житлових будинках, які були повністю або частково зруйновані.

📢 «Троє загиблих та зруйновані будинки: наслідки атаки росіян по Степногірській громаді», – зазначив Федоров.

☝️ Усього протягом доби російська армія здійснила 405 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області, зокрема:

авіаудар по Білогір’ю;

296 атак з безпілотників різних типів (переважно FPV) по Кам’янському, Гуляйполю, Оріхову, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному та Малинівці;

4 удари з реактивних систем залпового вогню по Степногірську, Гуляйполю, Малій Токмачці та Новоданилівці;

104 артилерійські обстріли по восьми населених пунктах.

Унаслідок атак надійшло 16 повідомлень про руйнування житла, господарських споруд, комунікаційних мереж, а також автівок.

Окрім цього, двоє людей загинули під час російської атаки на Пологівський район. За даними ОВА, ворог скинув авіабомби на Гуляйпільську громаду. Внаслідок бомбардування загинуло подружжя – 65-річна жінка та 62-річний чоловік. Також повідомляється про пошкодження житлових будинків.

📢 «Внаслідок атаки зруйновані та пошкоджені будинки. Загинуло подружжя – 65-річна жінка та 62-річний», – йдеться в повідомленні очільника ОВА.

⚠️ Ввечері понеділка, 4 серпня, стало відомо, що ще двоє людей загинуло внаслідок ворожої атаки на Степногірськ. росіяни безперервно атакують прифронтове місто. Внаслідок ворожих ударів зруйновано будинок. Загинули 60-річний та 49-річний чоловіки.

☝️ Нагадаємо, раніше внаслідок російської атаки у Запорізькому районі були поранені 17-річний хлопець і 64-річна жінка, в одному з сіл виникла масштабна пожежа після влучання.

📌 Також стало відомо, що внаслідок ракетного удару по Краматорську, що стався 31 липня, кількість загиблих зросла до п’яти.