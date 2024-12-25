Середа, 25 Грудня, 2024
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Ракетна атака по Україні: без тепла майже 3000 будинків

Денис Молотов
Денис Молотов
Ракетна атака по Україні: без тепла майже 3000 будинків

Масований ракетний удар росії 25 грудня залишив без теплопостачання значну кількість абонентів у Харківській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення України — міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба у Telegram.

За словами Кулеби, станом на цей момент у кількох регіонах зафіксовано значні перебої з теплом:

      • Харківська область: “500 тисяч абонентів залишаються без тепла, це 2677 будинки.”
      • Дніпропетровська область: “У Дніпрі та Зеленодольську 55 і 100 будинків без теплопостачання відповідно.”
      • Івано-Франківська область: “Без тепла 81 житловий будинок.”

Фахівці активно працюють над відновленням теплопостачання, аби якнайшвидше повернути тепло до осель громадян.

Загибель співробітника ТЕС

Крім того, віцепрем’єр-міністр повідомив про трагічний інцидент у Дніпрі, де внаслідок удару загинув працівник теплоелектростанції.

❗ Зранку 25 грудня російські загарбники випустили понад 70 ракет та 100 безпілотників по території України. Унаслідок цього постраждали енергетичні об’єкти в Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській та Івано-Франківській областях.

Через пошкодження енергосистеми в Україні запроваджено графіки аварійних відключень світла, які діятимуть до кінця доби.

☝️ Також раніше було повідомлено, що у Дніпрі, окрім інфраструктури, пошкоджена адмінбудівля. Вікна побиті у дев’ятиповерхівці. Понівечений також приватний будинок. Одна господарська споруда зайнялася. Пожежу вдалося швидко локалізувати завдяки зусиллям рятувальників. Постраждалим оперативно надають допомогу всі необхідні служби, а також волонтери й благодійні організації.

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