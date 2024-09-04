Рада не ухвалила рішення про відставку голови Фонду держмайна

Верховна Рада не змогла ухвалити рішення про звільнення голови Фонду державного майна Віталія Коваля в середу, 4 вересня. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.

📢 «Рада провалила звільнення Віталія Коваля з посади Голови Фонду державного майна України», – зазначив нардеп, додавши, що для ухвалення рішення не вистачило голосів – подання підтримали лише 225 депутатів.

Железняк також повідомив, що Ковалю не було надано можливості представити свій звіт.

Раніше Давид Арахамія, голова парламентської фракції «Слуга народу», заявив, що цього тижня планується «велике перезавантаження уряду».

Варто зазначити, що, за словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська та міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець подали заяви про відставку. Свою заяву подав також голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

👉 Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла рішення про звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

📌 15 серпня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про звільнення Сергія Горбачова з посади освітнього омбудсмена.