Рада оборони Луганської області ухвалила лише один військовий запит із десяти поданих

Денис Молотов
Рада оборони Луганської області ухвалила лише один із десяти поданих військовими частинами запитів, що стосувалися фінансової підтримки їхніх потреб. Про це у вівторок, 18 листопада, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Рішення, яке ухвалила рада оборони Луганської області, стало результатом детального аналізу пропозицій, поданих підрозділами, які виконують завдання з відсічі російської агресії. Звернення стосувалися матеріально-технічного забезпечення, необхідного для підтримки боєздатності та ефективної роботи особового складу.

Загалом до адміністрації надійшло десять окремих запитів. Вони стосувалися виділення коштів на суму 56,7 млн гривень. У цих зверненнях військові формування обґрунтовували потреби, що виникають під час щоденного виконання бойових завдань. Йшлося про обладнання, транспорт та інші засоби, які прямо впливають на безпеку підрозділів і результат їхньої діяльності.

Представники адміністрації наголосили, що всі документи пройшли перевірку. Проте за результатами аналізу ухвалене рішення підтримати лише один запит.

Позитивне рішення стосувалося звернення від 22-ї окремої механізованої Миколаївської бригади «стосовно виділення субвенції з обласного бюджету в розмірі 5 000 000 гривень на закупівлю FPV-дронів, засобів керування ними, АКБ та комплектуючих».

Фінансування у розмірі п’яти мільйонів гривень спрямовується на придбання технічних засобів, які сьогодні є ключовими для роботи підрозділів у зоні бойових дій. FPV-дрони, акумулятори та необхідні компоненти відіграють важливу роль у веденні розвідки, коригуванні вогню та забезпеченні переваги на окремих ділянках фронту.

Крім того, рада оборони Луганської області погодила ще одне питання, пов’язане з коригуванням раніше виділених фінансів. Йдеться про зміну цільового призначення субвенції, яку раніше отримало Головне управління Національної поліції у Луганській області.

Узгоджено, що сума у 2,4 млн гривень буде спрямована на закупівлю двох транспортних засобів.

У Луганській ОВА підкреслили, що обмеженість бюджету та необхідність контролю ефективності витрат змушують ретельно оцінювати кожне звернення.

👉 Також нагадаємо, що Рада оборони Луганської області ухвалила рішення про виділення 50 млн грн для забезпечення потреб Збройних Сил України

