путіну краще не скиглити, а погодитися на припинення вогню – МЗС

Міністерство закордонних справ (МЗС) України у коментарі, оприлюдненому 5 червня, різко відповіло на заяви російського диктатора володимира путіна щодо нібито неправомірних ударів України по території рф. У відомстві наголосили, що саме росія розв’язала повномасштабну війну й виступає агресором, тоді як дії українських військових є винятково оборонними.

📢 «У відповідь на скарги російського диктатора, наголошуємо: у росії знову плутають причину і наслідки, чорне і біле», — підкреслили у МЗС.

Там також нагадали, що Генеральна Асамблея ООН вже визнала у низці резолюцій, що російська федерація здійснює збройну агресію проти України з порушенням статті 2(4) Статуту ООН. А міжнародне право, зокрема стаття 51 цього ж Статуту, чітко гарантує державам невід’ємне право на самооборону. Жодних територіальних обмежень для цього не встановлено.

📢 «Це означає, що удари по законних військових цілях у рф є дозволеним інструментом захисту від агресора, зокрема захисту цивільних людей від російського ракетного та дронового терору», — зазначили дипломати.

У відомстві наголосили, що, зокрема, атака Служби безпеки України 1 червня по російських літаках мала чітке військове обґрунтування. Ці літаки були заправлені та споряджені для чергового обстрілу території України. Їхня мета — знищення цивільного населення, вбивство дітей, військових і мирних жителів.

📢 «Україна діє в межах міжнародного гуманітарного права, завдаючи ударів лише по об’єктах військового призначення. Натомість росія цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру та намагається спричинити максимальні людські жертви», — зазначили в МЗС.

Міністерство також нагадало, що ще три місяці тому Україна погодилась на повне і безумовне припинення вогню. Проте росія досі відмовляється підтримати цю ініціативу.

📢 «Тож путіну треба припинити скиглити про українські удари по його літаках і натомість погодитися на принаймні 30-денне припинення вогню, відмовитися від нереалістичних ультиматумів, перестати ховатися від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і розпочати добросовісні переговори для встановлення справедливого та сталого миру», — підсумували у міністерстві.

☝️ Нагадаємо, 1 червня СБУ провела масштабну операцію «Павутина», вразивши стратегічну авіацію рф одразу на чотирьох аеродромах. Раніше були опубліковані супутникові знімки знищених російських бомбардувальників, а згодом з’явилося й відео ударів.

Тим часом у кремлі назвали атаку «терактом» і закликали США та інші країни світу публічно її засудити.