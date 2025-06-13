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путін заявив про створення військ безпілотних систем у рф

Денис Молотов
Денис Молотов
путін заявив про створення військ безпілотних систем у рф

Диктатор рф володимир путін повідомив про початок формування на росії нового роду військ — безпілотних систем. Про це він заявив у четвер, 12 червня, під час наради щодо реалізації державної програми озброєнь. Його слова наводить російська служба BBC.

📢 «Ми знаємо, як противник діє. Але загалом не вважаю, що ми десь у чомусь тут запізнюємося. До того ж мені здається, що ми накопичили хороший досвід, щоб створити цей рід військ», — сказав путін.

Він також наголосив, що в російській армії мають бути широко запроваджені перспективні цифрові технології та штучний інтелект, які, за його словами, суттєво впливають на перебіг бойових дій.

Раніше незмінний глава кремля закликав терміново посилити бойові можливості Сухопутних військ росії.

☝️ Тим часом у Німеччині вважають, що агресивні плани москви не обмежуються Україною. Очільник Федеральної розвідувальної служби (BND) Бруно Каль заявив, що росія розглядає війну в Україні як етап на шляху до можливої атаки на держави НАТО.

📢 «Україна — це не кінець. Це проміжний етап», — наголосив Каль у своєму коментарі щодо російської загрози.

👉 Нагадаємо, раніше в історично поневоленому росіянами російському (татарському) місті Казань у понеділок, 9 червня, сталася масштабна пожежа на одному з підприємств. Згідно з повідомленнями росЗМІ, зайнявся цех, у якому виготовляли лакофарбову продукцію. За попередніми даними, ймовірною причиною займання могли стати технічні несправності із цистерною, де зберігався розчинник.

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