путін заявив про створення військ безпілотних систем у рф

Диктатор рф володимир путін повідомив про початок формування на росії нового роду військ — безпілотних систем. Про це він заявив у четвер, 12 червня, під час наради щодо реалізації державної програми озброєнь. Його слова наводить російська служба BBC.

📢 «Ми знаємо, як противник діє. Але загалом не вважаю, що ми десь у чомусь тут запізнюємося. До того ж мені здається, що ми накопичили хороший досвід, щоб створити цей рід військ», — сказав путін.

Він також наголосив, що в російській армії мають бути широко запроваджені перспективні цифрові технології та штучний інтелект, які, за його словами, суттєво впливають на перебіг бойових дій.

Раніше незмінний глава кремля закликав терміново посилити бойові можливості Сухопутних військ росії.

☝️ Тим часом у Німеччині вважають, що агресивні плани москви не обмежуються Україною. Очільник Федеральної розвідувальної служби (BND) Бруно Каль заявив, що росія розглядає війну в Україні як етап на шляху до можливої атаки на держави НАТО.

📢 «Україна — це не кінець. Це проміжний етап», — наголосив Каль у своєму коментарі щодо російської загрози.