У Казані на росії горить завод: у полум’ї лакофарбовий цех

В історично поневоленому росіянами російському (татарському) місті Казань у понеділок, 9 червня, сталася масштабна пожежа на одному з підприємств. Згідно з повідомленнями росЗМІ, зайнявся цех, у якому виготовляли лакофарбову продукцію.

📢 «На місці спостерігається сильне задимлення. Очевидці поширюють у соцмережах відео з густим чорним димом, який підіймається над промзоною», — йдеться у повідомленнях місцевих Telegram-каналів.

За попередніми даними, ймовірною причиною займання могли стати технічні несправності із цистерною, де зберігався розчинник. Втім, офіційного підтвердження цієї версії поки немає.

📌 Інформації про постраждалих наразі не надходило, рятувальники працюють на місці події.

☝️ Ця пожежа сталася на тлі нічної атаки дронів на місто Чебоксари. Російські Telegram-канали повідомляли про ураження заводу електрообладнання. Згодом Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що йдеться про об’єкт військово-промислового комплексу (ВПК), де виробляли антени для безпілотників типу «Shahed».

Паралельно в чотирьох російських містах – Казані, Нижньому Новгороді, Саратові та Тамбові – було зафіксовано запровадження тимчасових обмежень на роботу аеропортів у рамках плану «Ковьор».