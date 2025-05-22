путін переконав Трампа у близькій перемозі росії — ЗМІ

Російський диктатор володимир путін вважає, що здобуває перемогу у війні проти України, і не планує зупиняти бойові дії. Таке переконання він передав і президенту США Дональду Трампу, який, у свою чергу, озвучив цю позицію європейським лідерам. Про це 21 травня повідомили The Wall Street Journal та Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані зі змістом розмови.

📢 «Під час телефонної розмови в понеділок президент Трамп заявив європейським лідерам, що президент росії володимир путін не готовий припинити війну в Україні, оскільки вважає, що перемагає, повідомили три джерела, знайомі з розмовою. Це визнання було тим, у що європейські лідери давно вірили щодо путіна, але вони вперше почули це від Трампа. Це також суперечило тому, що Трамп часто публічно говорив, що він вірить, що путін щиро хоче миру», — цитує WSJ трьох співрозмовників, знайомих з перебігом спілкування.

За їхніми словами, це перший випадок, коли подібне визнання пролунало з уст Трампа, хоча лідери ЄС давно припускали, що саме такою є позиція путіна.

У чисельних публічних виступах Трамп неодноразово заявляв, що вірить у щире прагнення путіна до миру. Втім, його приватна оцінка ситуації суперечить цим твердженням.

За даними Bloomberg, російський диктатор не лише особисто переконаний у своїй перевазі, а й зміг нав’язати цю думку Трампу. Видання зазначає, що під час спілкування з європейськими партнерами Трамп повторив декілька кремлівських тез, створивши враження, що вважає перемогу росії неминучою. Джерела відмовилися публічно коментувати зміст закритої розмови.

Водночас як підкреслює Bloomberg, реальна ситуація на фронті виглядає інакше. З початку року російські війська досягли лише незначних територіальних змін — загалом менш як 0,15% території України. Основне просування на Донеччині, де тривають найінтенсивніші бої, у 2025 році відбувається значно повільніше, ніж наприкінці 2024-го.

📌 Донецька область, яка вже понад десять років частково перебуває під окупацією, досі не повністю контролюється москвою.

☝️ Нагадаємо, 19 травня Дональд Трамп провів окремі телефонні розмови з володимиром путіним, Володимиром Зеленським і лідерами ЄС. Попри очікування нових санкцій щодо росії, американський президент обмежився закликом до обох сторін розпочати переговори про припинення вогню. Він також зазначив, що його спілкування з путіним пройшло “дуже добре”.