Прикордонники знову спіймали втікачів з України

Прикордонники України зупинили автомобіль, в якому перебували чоловіки, які намагались втекти з України та їхній переправник. Зловити втікачів вдалось неподалік села Сіль Ужгородського району. У транспортному засобі знаходилося п’ятеро людей – водій та його пасажири, яких він намагався незаконно переправити через кордон. Про це повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ) в суботу, 5 жовтня.

Затримані чоловіки зізналися, що мали намір дістатися до Словаччини, а далі – до країн Європейського Союзу. Організатор нелегального перетину кордону планував отримати від кожного з «клієнтів» 30 тисяч доларів після успішної переправи.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Національної поліції. За попередніми даними, у діях водія вбачаються ознаки кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, що стосується незаконного переправлення осіб через державний кордон. Відповідне повідомлення вже направлено до Ужгородського райвідділу поліції, і наразі тривають слідчі дії.

👉 Раніше повідомлялося про випадок, коли військовослужбовець за 3 тисячі доларів допомагав чоловіку нелегально потрапити до Польщі. Він відвіз «клієнта» до прикордонного населеного пункту та вказав напрямок руху з України через ліс.

📌 Також було повідомлено, що двоє чоловіків намагалися втекти з України шляхом нелегального перетину кордону з Польщею. Вони спробували перестрибнути паркан після того, як обіцяний «переправник» не з’явився на зустріч. В результаті львівські прикордонники затримали обох порушників.